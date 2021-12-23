Вице-спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Андрей Фролов

Его кандидатуру предложил председатель областного Совета Дмитрий Аверов.





Сегодня на сессии Липецкого областного Совета депутаты первым делом выбрали вице-спикера. Кандидатуру единоросса Андрея Фролова предложил председатель Дмитрий Аверов.



Никто из депутатов выступать против не стал, коммунисты выразили свое мнение голосованием. За Фролова проголосовали 25 депутатов, против - 13, воздержавшихся не было.



Место вице-спикера оказалось вакантным на прошлой сессии, когда занимавший его Александр Кремнев написал заявление об уходе по собственному желанию. Таким образом семейство Кремневых избежало возможного конфликта интересов. Сын Александра Кремнева Игорь занимает должность вице-губернатора, а дочь Ирина - начальника областного управления культуры.



Андрей Фролов липчанин, ему 42 года. В 2001 году окончил ЛГПУ по специальности учитель истории и мировой художественной культуры, а в 2010 году – Орловскую региональную академию государственной службы по специальности менеджер.



Трудовую деятельность начал с должности консультанта бюро в дирекции по персоналу и общим вопросам НЛМК. С марта 2019 по ноябрь 2020 года являлся руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия». С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года – руководитель аппарата Липецкого городского Совета депутатов. До сегодняшнего дня был председателем комитета по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета депутатов на постоянной основе .





