Политика

сегодня, 09:18

Вице-спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Андрей Фролов

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#Липецкий областной Совет
Вице-спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Андрей Фролов

Его кандидатуру предложил председатель областного Совета Дмитрий Аверов. 

 Сегодня на сессии Липецкого областного Совета депутаты первым делом выбрали вице-спикера. Кандидатуру единоросса Андрея Фролова предложил председатель Дмитрий Аверов. 

Никто из депутатов выступать против не стал, коммунисты выразили свое мнение голосованием. За Фролова проголосовали 25 депутатов, против - 13, воздержавшихся не было. 
 
Место вице-спикера оказалось вакантным на прошлой сессии, когда занимавший его Александр Кремнев написал заявление об уходе по собственному желанию. Таким образом семейство Кремневых избежало возможного конфликта интересов. Сын Александра Кремнева Игорь занимает должность вице-губернатора, а дочь Ирина - начальника областного управления культуры. 
 
Андрей Фролов липчанин, ему 42 года. В 2001 году окончил ЛГПУ по специальности учитель истории и мировой художественной культуры, а в 2010 году – Орловскую региональную академию государственной службы по специальности менеджер. 

Трудовую деятельность начал с должности консультанта бюро в дирекции по персоналу и общим вопросам НЛМК. С марта 2019 по ноябрь 2020 года являлся руководитель регионального  исполкома партии «Единая Россия». С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года – руководитель аппарата Липецкого городского Совета депутатов. До сегодняшнего дня был председателем комитета по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета депутатов на постоянной основе . 
 

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#Липецкий областной Совет

Комментарии (7)

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Гостья1

9 минут назад
Законодательство и правовые вопросы возглавлять без профильного образования позволяет педагогическое образование?Где готовят таких сп ециалистов?Менеджеры получают юридическое образование?,Считаю правильно ,что часть депутатов проголосовало против.
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липчанка

30 минут назад
Парниша совсем непростой раз трудовую деятельность с педагогическим образованием начал с должности консультанта бюро в дирекции по персоналу и общим вопросам НЛМК. Да и послужной список для вице - спикера слабоват.
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Судья Дредд

31 минуту назад
Точно 42 года?
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Вот-вот

45 минут назад
У нас в облсовета вме очень сложно.
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Мехвод

47 минут назад
Все в духе новой кадровой политики. Председатель комитета по законодательству и правовым вопросам без юридического образования - до такого даже в Госдуме не додумались.
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Кристина

сегодня, 09:39
Трудовая биография какая-то слабенькая. Ладно бы сбербанк был за плечами.
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Мнение

сегодня, 09:30
Видно, парень непростой.
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