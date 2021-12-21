Дома от COVID-19 лечится 3 881 житель Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 81 842 случая новой коронавирусной инфекции, 74 962 человека выздоровели, в том числе 482 за последние сутки, 2 685 человек умерли, в том числе 13 за последние сутки, 4 195 — лечатся.

В больницах находятся 314 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 3 881 пациент с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 296 случаев инфицирования коронавирусом. На перво месте Липецк — 179 случаев, на втором Елец — 22, на третьем Лев-Толстовский район — 15. В Данковском и Чаплыгинском районах — по 14, в Липецком районе — 13, в Лебедянском районе — 10, в Становлянском районе — 9, в Добровском районе — 8, в Долгоруковском районе — 6, в Грязинском районе — 3, в Краснинском районе — 2, в Измалковском районе — один заболевший.