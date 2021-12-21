Коронавирус

42 минуты назад

Дома от COVID-19 лечится 3 881 житель Липецкой области

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#коронавирус
Дома от COVID-19 лечится 3 881 житель Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 81 842 случая новой коронавирусной инфекции, 74 962 человека выздоровели, в том числе 482 за последние сутки, 2 685 человек умерли, в том числе 13 за последние сутки, 4 195 — лечатся.

В больницах находятся 314 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечится дома 3 881 пациент с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 296 случаев инфицирования коронавирусом. На перво месте Липецк — 179 случаев, на втором Елец — 22, на третьем Лев-Толстовский район — 15. В Данковском и Чаплыгинском районах — по 14, в Липецком районе — 13, в Лебедянском районе — 10, в Становлянском районе — 9, в Добровском районе — 8, в Долгоруковском районе — 6, в Грязинском районе — 3, в Краснинском районе — 2, в Измалковском районе — один заболевший.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Игорек

4 минуты назад
это какой же должен быть железный иммунитет,чтобы можно было избежать больницы с этой заразой....
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