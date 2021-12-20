Липецкая вечЁрка: жертва Каменного лога, новый прожиточный минимум и шесть кило марихуаны

Сегодня, 20 декабря, стал известен прожиточный минимум на следующий год, найденные на чердаке дома в Ельце шесть килограммов вещества оказались марихуаной, а накануне на мосту через Каменный лог в Липецке случилась очередная трагедия.





Больше всего внимания читатели GOROD48 уделили ЧП в Каменном логе.. Случайно свалиться с моста на улице Терешковой трудно. Тогда что это было? Суицид? За десять дней до Нового года?

Следующей по популярности новостью была финансовая. «В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум» на 2022 год. С 1 января он составит 10 503 рублей. Также увеличен прожиточный минимум для трудоспособных липчан – с 11 307 до 11 448 рублей. Прожиточный минимум для детей оставлен в размере 10 654 рубля, для пенсионеров – в 9 190 рублей.

Читателей это сообщение почему-то разозлило:

– Хоть бы не позорились. 100 р прибавили. В самой богатой стране самые нищий народ с геноцидными пенсиями и зарплатами. Позорище.

– А с 1 января отберут по 3-5 тысяч. Ведь подорожает всё в буквальном смысле.

На выходных выпал первый приличный снег. Кто-то решил слепить снеговика, кто-то - прыгнуть в сугроб в купальнике, а кто-то впервые встал на лыжи. В подборке Instagram «Let it snow: липчан вдохновил снегопад» нашлось место и экс-мэру Липецка Сергею Иванову, который разместил на своей странице в соцсети фото с собой, елкой и банным веником.

Утром мэрия отрапортовала: «Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега». Улицы частного сектора убирает наемный транспорт. Снег убирают на внутриквартальных проездах, в частном секторе, и на магистральных улицах Липецка. В течение дня было обещано вывести на работы до 90 единиц техники.

– Двадцать единиц техники это много или мало? – ударился в размышления один наш читатель. – Думаю это только центр города почистить. А окраины сами как-нибудь разберутся. Как-то в новостях передали, что после снегопада в городе Череповец вышли на уборку снега более 300 единиц техники. Вдумайтесь, триста единиц и двадцать! Череповец по населению намного меньше Липецка. У нас даже в сильные снегопады больше ста единиц не выходило. А мы и рады доложить народу, какие мы работящие двадцать единиц техники вывели снег убирать.

В минувшую субботу глава Липецка Евгения Уваркина обсудила с энергетиками проблемы со светофорами, которые, как говорится, то тухнут, то гаснут, внося неразбериху в дорожное движение. Директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» Виталий Мордыкин пообещал максимально оперативно разобраться в ситуации, как нате! Сегодня «В Липецке утром отключились несколько светофоров» в районе остановки «Бульвар Неделина», а также возле остановки «Улица Гагарина» и на перекрестке улиц Гагарина и 30 лет Октября. В первой половине дня «Липецкгорсвет» восстановил работу светофоров на улице Гагарина и Неделина». Вопрос: сколько еще совещаний должна провести Евгения Уваркина, чтобы проблема была решена?

Чтобы скрасить серость будней, все средства хороши. Но только те, что законны. Так, кто-то становится самым сильным человеком в мире, как липчанин Максим Пыткин, а кто-то желает погрузиться в мир грез, да еще и с собой кого-то прихватить: в Ельце «На чердаке жилого дома найдены шесть килограммов марихуаны». В хранении наркотического зелья в товарных объемах подозревается 36-летний безработный. Теперь ему светит лишение свободы на срок до 10 лет.

– Может он эту траву заваривал и пил от кашля, – пошутил читатель под ником Липецкие басни.

«Два ребенка пострадали в аварии на проспекте Победы» в одной аварии. К счастью, все живы. Кстати, за три только дня за управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности автоинспекторы привлекли 47 водителей! Напомним, что за езду в нетрезвом виде виновному полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года, а за аналогичное повторное нарушение ПДД – штраф в 200-300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет. Очевидно, суровость закона тормозит не всякого.