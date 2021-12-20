сегодня, 20:02
Липецкая вечЁрка: жертва Каменного лога, новый прожиточный минимум и шесть кило марихуаны
Сегодня, 20 декабря, стал известен прожиточный минимум на следующий год, найденные на чердаке дома в Ельце шесть килограммов вещества оказались марихуаной, а накануне на мосту через Каменный лог в Липецке случилась очередная трагедия.
Следующей по популярности новостью была финансовая. «В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум» на 2022 год. С 1 января он составит 10 503 рублей. Также увеличен прожиточный минимум для трудоспособных липчан – с 11 307 до 11 448 рублей. Прожиточный минимум для детей оставлен в размере 10 654 рубля, для пенсионеров – в 9 190 рублей.
Читателей это сообщение почему-то разозлило:
– Хоть бы не позорились. 100 р прибавили. В самой богатой стране самые нищий народ с геноцидными пенсиями и зарплатами. Позорище.
– А с 1 января отберут по 3-5 тысяч. Ведь подорожает всё в буквальном смысле.
На выходных выпал первый приличный снег. Кто-то решил слепить снеговика, кто-то - прыгнуть в сугроб в купальнике, а кто-то впервые встал на лыжи. В подборке Instagram «Let it snow: липчан вдохновил снегопад» нашлось место и экс-мэру Липецка Сергею Иванову, который разместил на своей странице в соцсети фото с собой, елкой и банным веником.
Утром мэрия отрапортовала: «Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега». Улицы частного сектора убирает наемный транспорт. Снег убирают на внутриквартальных проездах, в частном секторе, и на магистральных улицах Липецка. В течение дня было обещано вывести на работы до 90 единиц техники.
– Двадцать единиц техники это много или мало? – ударился в размышления один наш читатель. – Думаю это только центр города почистить. А окраины сами как-нибудь разберутся. Как-то в новостях передали, что после снегопада в городе Череповец вышли на уборку снега более 300 единиц техники. Вдумайтесь, триста единиц и двадцать! Череповец по населению намного меньше Липецка. У нас даже в сильные снегопады больше ста единиц не выходило. А мы и рады доложить народу, какие мы работящие двадцать единиц техники вывели снег убирать.
В минувшую субботу глава Липецка Евгения Уваркина обсудила с энергетиками проблемы со светофорами, которые, как говорится, то тухнут, то гаснут, внося неразбериху в дорожное движение. Директор филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго» Виталий Мордыкин пообещал максимально оперативно разобраться в ситуации, как нате! Сегодня «В Липецке утром отключились несколько светофоров» в районе остановки «Бульвар Неделина», а также возле остановки «Улица Гагарина» и на перекрестке улиц Гагарина и 30 лет Октября. В первой половине дня «Липецкгорсвет» восстановил работу светофоров на улице Гагарина и Неделина». Вопрос: сколько еще совещаний должна провести Евгения Уваркина, чтобы проблема была решена?
Чтобы скрасить серость будней, все средства хороши. Но только те, что законны. Так, кто-то становится самым сильным человеком в мире, как липчанин Максим Пыткин, а кто-то желает погрузиться в мир грез, да еще и с собой кого-то прихватить: в Ельце «На чердаке жилого дома найдены шесть килограммов марихуаны». В хранении наркотического зелья в товарных объемах подозревается 36-летний безработный. Теперь ему светит лишение свободы на срок до 10 лет.
– Может он эту траву заваривал и пил от кашля, – пошутил читатель под ником Липецкие басни.
«Два ребенка пострадали в аварии на проспекте Победы» в одной аварии. К счастью, все живы. Кстати, за три только дня за управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности автоинспекторы привлекли 47 водителей! Напомним, что за езду в нетрезвом виде виновному полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года, а за аналогичное повторное нарушение ПДД – штраф в 200-300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет. Очевидно, суровость закона тормозит не всякого.
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Электорат