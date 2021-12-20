Происшествия

сегодня, 09:01

На чердаке жилого дома найдены шесть килограммов марихуаны

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#наркотики
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На чердаке жилого дома найдены шесть килограммов марихуаны
10 декабря в Ельце полицейские нашли на чердаке жилого дома на улице Вити Орлова вещество зеленого цвета растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общим весом 6 килограммов 143 грамма. В хранении наркотика подозревается не работающий 36-летний ельчанин.

- В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
5 2548
#наркотики
2

Комментарии (5)

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Животиков

сегодня, 12:57
Это поставщик царского двора
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ВАСИЛИЙ

сегодня, 11:54
ХОТЕЛ РАЗБОГАТЕТЬ ЗАВИДУЯ НАШЫМ АЛИГАРХАМ (ВОРАМ В ЗАКОНЕ) КАТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ЗАРПЛАТУ В 20 ТЫСЯЧЬ
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Житель.

сегодня, 11:46
Подписка о невыезде? Надлежащее поведение? Ещё сказать ай ай и погрозить пальчиком.
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Хи-хи

сегодня, 10:09
Это конопля местного произрастания??? Чай( из магазина) покурите, господа задержавшие. Кайфец словите гораздо круче.
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СССР ОПЕР

сегодня, 09:23
К новому году готовился !!!
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