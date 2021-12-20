Происшествия
сегодня, 09:01
На чердаке жилого дома найдены шесть килограммов марихуаны
5 2548
10 декабря в Ельце полицейские нашли на чердаке жилого дома на улице Вити Орлова вещество зеленого цвета растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общим весом 6 килограммов 143 грамма. В хранении наркотика подозревается не работающий 36-летний ельчанин.
- В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
- В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
5 2548
Животиков
ВАСИЛИЙ
Житель.
Хи-хи
СССР ОПЕР