На чердаке жилого дома найдены шесть килограммов марихуаны

10 декабря в Ельце полицейские нашли на чердаке жилого дома на улице Вити Орлова вещество зеленого цвета растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общим весом 6 килограммов 143 грамма. В хранении наркотика подозревается не работающий 36-летний ельчанин.



- В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

