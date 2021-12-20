Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега

Не забывают в мэрии и про окраины.

Сегодня после снегопада на уборку улиц Липецка вышли двадцать единиц коммунальной техники. Они вносят противогололедный материал как на магистралях, так и на тротуарах.Как сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич, с утра снег убирают дополнительные бригады департамента, для вывоза снега используется наемный транспорт. Снег убирают на внутриквартальных проездах, в частном секторе, и на магистральных улицах Липецка. С улиц города вывезено около 650 кубометров снега.- Сейчас техника вносит на дороги противогололедный материал. Затем приступим к подметанию. Всего планируем увеличить количество техники до 90 единиц, как только прекратятся осадки. , - рассказал Алексей Романчукевич.В первой половине дня бригады департамента работали на улицах Зегеля и Гагарина, а также на Соборной площади. Но об отдаленных районах коммунальщики не забывают.- В спальных районах убирать снег мешает припаркованный транспорт. Будем ловить момент и, по возможности, перекидывать туда технику. Вчера четыре бригады уже прошлись по улицам Дачного, Матырского, левобережья, - заявил начальник муниципального управления благоустройства.Готов департамент и к надвигающимся морозам. Кроме пескосоляной смеси и соли, заготовлены противгололедные реагенты. Их планируют использовать на самых опасных участках дорожной сети и тротуарах.