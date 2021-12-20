Общество

сегодня, 13:09

Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега

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#уборка снега
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Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега

Не забывают в мэрии и про окраины.

Сегодня после снегопада на уборку улиц Липецка вышли двадцать единиц коммунальной техники. Они вносят противогололедный материал как на магистралях, так и на тротуарах.

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Как сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич, с утра снег убирают дополнительные бригады департамента, для вывоза снега используется  наемный транспорт. Снег убирают на внутриквартальных проездах, в частном секторе, и на магистральных улицах Липецка. С улиц города вывезено около 650 кубометров снега.

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- Сейчас техника вносит на дороги противогололедный материал. Затем приступим к подметанию. Всего планируем увеличить количество техники до 90 единиц, как только прекратятся осадки. , - рассказал  Алексей Романчукевич.

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В первой половине дня бригады департамента работали на улицах Зегеля и Гагарина, а также на Соборной площади. Но об отдаленных районах коммунальщики не забывают.

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- В спальных районах убирать снег мешает припаркованный транспорт. Будем ловить момент и, по возможности, перекидывать туда технику. Вчера четыре бригады уже прошлись по улицам Дачного, Матырского, левобережья, - заявил начальник муниципального управления благоустройства.

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Готов департамент и к надвигающимся морозам. Кроме пескосоляной смеси и соли, заготовлены противгололедные реагенты. Их планируют использовать на самых опасных участках дорожной сети и тротуарах.

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12 507
#уборка снега
2

Комментарии (12)

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4 минуты назад
Прошли и Ссёлки забыли.Надеемся и у нас будут дворы и тратуары почищенны.
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Следствие ведут колобки

17 минут назад
Прошлый раз снег прошёл на * , вывезли более 1000 кубометров,сейчас весь город завалило - 650 кубов ! Что-то не сходятся цифры!
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Энгельса

18 минут назад
На улице Энгельса ни одного тротуара пешеходного не почищено, даже не посыпали ,хоть бери санки , особенно скользко с горы у хлебозавода 3 и до школы 8 . живём как в глухой деревне.
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Эх

24 минуты назад
Эх ещё бы снежку.... Че убирать то снега 1 см.
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Марфа Васильевна Я

26 минут назад
Всего 20 ?! Обхохочешься !!
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Дмитрий

36 минут назад
А окраины, там тоже люди живут?
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Ветеран войны

45 минут назад
Вот это подвиг ))) снег машиной почистить. Медаль себе повесьте за героизм. Насколько сдеградировали , что убрать снег это героизм ... мдаааа... ещё и новость написали об этом.
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097

46 минут назад
Какой центр, Плеханова Гагарина завалены снегом а тч и пешеходные дорожки, карманы для машин, болото одно, был в Москве неделю там к утру все дороги и дорожки вылизаны
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Терентий

47 минут назад
Не статья, а залп в ретузы. Зачем писать о том что все прекрасно видят, кругом грязища к вечеру подморозит и будет мама не горюй.
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Житель Сокола

50 минут назад
Ох уж эти сказочки
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