Общество
сегодня, 13:09
Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега
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Не забывают в мэрии и про окраины.
Сегодня после снегопада на уборку улиц Липецка вышли двадцать единиц коммунальной техники. Они вносят противогололедный материал как на магистралях, так и на тротуарах.
Как сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич, с утра снег убирают дополнительные бригады департамента, для вывоза снега используется наемный транспорт. Снег убирают на внутриквартальных проездах, в частном секторе, и на магистральных улицах Липецка. С улиц города вывезено около 650 кубометров снега.
- Сейчас техника вносит на дороги противогололедный материал. Затем приступим к подметанию. Всего планируем увеличить количество техники до 90 единиц, как только прекратятся осадки. , - рассказал Алексей Романчукевич.
В первой половине дня бригады департамента работали на улицах Зегеля и Гагарина, а также на Соборной площади. Но об отдаленных районах коммунальщики не забывают.
- В спальных районах убирать снег мешает припаркованный транспорт. Будем ловить момент и, по возможности, перекидывать туда технику. Вчера четыре бригады уже прошлись по улицам Дачного, Матырского, левобережья, - заявил начальник муниципального управления благоустройства.
Готов департамент и к надвигающимся морозам. Кроме пескосоляной смеси и соли, заготовлены противгололедные реагенты. Их планируют использовать на самых опасных участках дорожной сети и тротуарах.
Как сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич, с утра снег убирают дополнительные бригады департамента, для вывоза снега используется наемный транспорт. Снег убирают на внутриквартальных проездах, в частном секторе, и на магистральных улицах Липецка. С улиц города вывезено около 650 кубометров снега.
- Сейчас техника вносит на дороги противогололедный материал. Затем приступим к подметанию. Всего планируем увеличить количество техники до 90 единиц, как только прекратятся осадки. , - рассказал Алексей Романчукевич.
В первой половине дня бригады департамента работали на улицах Зегеля и Гагарина, а также на Соборной площади. Но об отдаленных районах коммунальщики не забывают.
- В спальных районах убирать снег мешает припаркованный транспорт. Будем ловить момент и, по возможности, перекидывать туда технику. Вчера четыре бригады уже прошлись по улицам Дачного, Матырского, левобережья, - заявил начальник муниципального управления благоустройства.
Готов департамент и к надвигающимся морозам. Кроме пескосоляной смеси и соли, заготовлены противгололедные реагенты. Их планируют использовать на самых опасных участках дорожной сети и тротуарах.
12 507
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