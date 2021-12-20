Общество

сегодня, 09:48

Let it snow: липчан вдохновил снегопад

13 3900
#снег #соцсети
3

Кто-то решил скатать снеговика, а кто-то - прыгнуть в сугроб в купальнике.

У природы нет плохой погоды — доказывают своими постами в Instagram липчане. Пока коммунальщики явно не радуются воскресному снегопаду, липчане счастливы как в детстве. Кто-то впервые вывел своего питомца прогуляться по снегу, кто-то - открыл сезон зимних забав — встал на лыжи или скатал снеговика, кто-то - после баньки прыгнул в сугроб.






















13 3900
#снег #соцсети
3

Комментарии (13)

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Иван Сидорыч

15 минут назад
Сережка Иванов шыкарен, по самое не могу.
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Вася

40 минут назад
Богатые с жиру бесятся,простой народ к ним никакого отношения не имеет.
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бр-рррр

сегодня, 12:41
Все сжалось от холодного снега....
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ГОСТЬ53

сегодня, 12:34
Ну, наконец то снег!!!! Но пока мало. надо метра 1,5 !!!
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Кукун

сегодня, 12:19
Хорек отличный, красавец!!!
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Тербунская баня

сегодня, 11:10
много в ней управленческих решений принимается
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Напротив

сегодня, 11:10
гостья, Это ж как надо не любить природу, чтоб своими телесами испортить первозданную красоту ?!
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Вован

сегодня, 11:08
Зачем безобразие на первом фото выкладывать? Как только ей не стыдно. Совсем не соображает что делает.
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гостья

сегодня, 10:59
это как же надо не любить свое здоровье, чтобы ради фоток на снег лечь?
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хо-хо-хо

сегодня, 10:43
Первая дама и последний не в одной ли бане парились?
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