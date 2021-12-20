Общество
сегодня, 09:48
Let it snow: липчан вдохновил снегопад
Кто-то решил скатать снеговика, а кто-то - прыгнуть в сугроб в купальнике.
У природы нет плохой погоды — доказывают своими постами в Instagram липчане. Пока коммунальщики явно не радуются воскресному снегопаду, липчане счастливы как в детстве. Кто-то впервые вывел своего питомца прогуляться по снегу, кто-то - открыл сезон зимних забав — встал на лыжи или скатал снеговика, кто-то - после баньки прыгнул в сугроб.
Комментарии (13)
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Иван Сидорыч
Вася
бр-рррр
ГОСТЬ53
Кукун
Тербунская баня
Напротив
Вован
гостья
хо-хо-хо