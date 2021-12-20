Let it snow: липчан вдохновил снегопад

Кто-то решил скатать снеговика, а кто-то - прыгнуть в сугроб в купальнике.

У природы нет плохой погоды — доказывают своими постами в Instagram липчане. Пока коммунальщики явно не радуются воскресному снегопаду, липчане счастливы как в детстве. Кто-то впервые вывел своего питомца прогуляться по снегу, кто-то - открыл сезон зимних забав — встал на лыжи или скатал снеговика, кто-то - после баньки прыгнул в сугроб.