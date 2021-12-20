Общество

сегодня, 09:38

В Липецке утром отключились несколько светофоров

11 1605
#светофоры
3
В Липецке утром отключились несколько светофоров

Причины выясняют сотрудники «Липецкгорсвета».

В районе остановки «Бульвар Неделина», а также возле остановки «Улица Гагарина» и на перекрёстке улиц Гагарина и 30 лет Октября в Липецке перестали работать светофоры.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, рабочие «Липецкгорсвет» уже проводят обследование, чтобы выяснить причины сбоев и устранить их.

Ранее администрация Липецка уже сообщала, что за последние два месяца сбои светофоров участились, что ведет к осложнению дорожной обстановки. 
11 1605
#светофоры
3

Комментарии (11)

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Джон Конор

39 минут назад
Это восстание машин. Они хотят убить всех человеков.
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Судья Линч

сегодня, 11:47
Причины должны выяснять не сотрудники «Липецкгорсвета», а прокуратуры!
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ква

сегодня, 11:41
У плохого танцора всегда что-то мешает.
ответить

вопрос

сегодня, 11:29
барахло по расценкам элит-класс?
ответить

что сказать то хотели?

сегодня, 11:13
Эх, .. а каких фекалий надо было покупать. аглицких или немецких ?а может отечественных от нано Чубайса?)
ответить

Спасибо

сегодня, 11:05
Братьям китайцам,хоть таким дерьмом выручают,а то бы регулировщик стоял,так как наша страна превратилась в африканскую.
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мда уж

сегодня, 10:04
на Т-образном перекрёстке Лебедянского шоссе и Боевого проезда (поворот на Опытную) несколько дней уже глючит светофор, а именно отсчёт времени
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!!!

сегодня, 10:01
УЖЕ НОРМА ДЛЯ ЛИПЕЦКА
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Смотрящий

сегодня, 10:00
Администрация сообщает!
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Эху

сегодня, 09:59
да и морозца то не было
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