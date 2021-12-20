Общество
сегодня, 09:38
В Липецке утром отключились несколько светофоров
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Причины выясняют сотрудники «Липецкгорсвета».
В районе остановки «Бульвар Неделина», а также возле остановки «Улица Гагарина» и на перекрёстке улиц Гагарина и 30 лет Октября в Липецке перестали работать светофоры.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, рабочие «Липецкгорсвет» уже проводят обследование, чтобы выяснить причины сбоев и устранить их.
Ранее администрация Липецка уже сообщала, что за последние два месяца сбои светофоров участились, что ведет к осложнению дорожной обстановки.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, рабочие «Липецкгорсвет» уже проводят обследование, чтобы выяснить причины сбоев и устранить их.
Ранее администрация Липецка уже сообщала, что за последние два месяца сбои светофоров участились, что ведет к осложнению дорожной обстановки.
11 1605
Комментарии (11)
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Джон Конор
Судья Линч
ква
вопрос
что сказать то хотели?
Спасибо
мда уж
!!!
Смотрящий
Эху