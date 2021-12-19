Мужчина насмерть разбился, упав с моста

ЧП произошло на улице Терешковой.

Сегодня днем 34-летний чужчина упал с моста через Каменный лог. Это увидел случайный прохожий и позвонил в полицию. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские приехали на вызов, спустились в лог, но помочь липчанину уже ничем не могли, он получил травмы несовместимые с жизнью.