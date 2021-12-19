Происшествия
сегодня, 16:41
Мужчина насмерть разбился, упав с моста
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ЧП произошло на улице Терешковой.
Сегодня днем 34-летний чужчина упал с моста через Каменный лог. Это увидел случайный прохожий и позвонил в полицию. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские приехали на вызов, спустились в лог, но помочь липчанину уже ничем не могли, он получил травмы несовместимые с жизнью.
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Комментарии (66)
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омсквич
Просто устал ждать
мудрый
Сергей
Для нашей власти ,
Галина
Серж
СССР
Послушайте деда.
да-уж