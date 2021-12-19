Происшествия

сегодня, 16:41

Мужчина насмерть разбился, упав с моста

60 10334
#падение с высоты
12
Мужчина насмерть разбился, упав с моста

ЧП произошло на улице Терешковой.

Сегодня днем 34-летний чужчина упал с моста через Каменный лог. Это увидел случайный прохожий и позвонил в полицию. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские приехали на вызов, спустились в лог, но помочь липчанину уже ничем не могли, он получил травмы несовместимые с жизнью.
60 10334
#падение с высоты
12

Комментарии (66)

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омсквич

22 минуты назад
Серж, На елецкой фура весело всех обгоняла. Возле больших извал улетела
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Просто устал ждать

24 минуты назад
Мощный экономический рывок!, Рост благополучия!, Рост благосостояния!, Беспрецедентный раз заработных Плат!, Пятую экономику в мире!, 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест!, Вот так!!!!!
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мудрый

48 минут назад
Это мост "сиюцидный". С 80-х годов с него спрыгнуло более десятка челов...
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Сергей

57 минут назад
Жил рядом каждый год прыгали
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Для нашей власти ,

сегодня, 19:27
хоть все бы попрыгали с этого моста , сколько бы власть хапнула народных денег !
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Галина

сегодня, 19:15
Дмитрий, У ГОЛОВЫ Липецка голова не тем забита
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Серж

сегодня, 19:14
Что-то маловато сегодня аварий было!!! Где все гонщики?
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СССР

сегодня, 19:14
Он хоть в маске был ????
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Послушайте деда.

сегодня, 19:02
всегда там хожу, Нужно только захотеть....
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да-уж

сегодня, 18:59
всегда там хожу, Оступился видимо.
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