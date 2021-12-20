Общество

сегодня, 15:44

«Липецкгорсвет» восстановил работу светофоров на улице Гагарина и Неделина

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#светофоры
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«Липецкгорсвет» восстановил работу светофоров на улице Гагарина и Неделина
Работа нескольких светофоров в Липецке восстановлена, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Работники муниципального предприятия «Липецкгорсвет» выяснили, что на улице Гагарина произошел сбой оборудования, на улице Неделина поврежден кабель питания.

Напомним, что сбои в работе светофоров произошли на улицах Гагарина и Неделина утром 20 декабря.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#светофоры
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Комментарии (3)

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Берия

сегодня, 17:22
Ещё нужно было , ленточку перерезать, представителей от Ед.Ро.,праздничный салют.
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Вася

сегодня, 16:17
Светофор для авто на Неделина горит 13 секунд!!! Совсем обалдели! Там пробка пипец!!!
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На фото

сегодня, 16:01
Липецк не меняется уже тридцать лет. Время остановилось. Если человек,умерший 50 лет внезапно оживет,он даже не потеряется.Все так до боли знакомо.Хорошо хоть коммунисты что понастроили,в том и живем.
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