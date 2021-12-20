Общество
сегодня, 15:44
«Липецкгорсвет» восстановил работу светофоров на улице Гагарина и Неделина
3 515
Работа нескольких светофоров в Липецке восстановлена, сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Работники муниципального предприятия «Липецкгорсвет» выяснили, что на улице Гагарина произошел сбой оборудования, на улице Неделина поврежден кабель питания.
Напомним, что сбои в работе светофоров произошли на улицах Гагарина и Неделина утром 20 декабря.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Работники муниципального предприятия «Липецкгорсвет» выяснили, что на улице Гагарина произошел сбой оборудования, на улице Неделина поврежден кабель питания.
Напомним, что сбои в работе светофоров произошли на улицах Гагарина и Неделина утром 20 декабря.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
3 515
Берия
Вася
На фото