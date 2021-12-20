НЛМК приступил к реконструкции агрегата резки горячекатаного проката

Новолипецкий металлургический комбинат приступил к реконструкции агрегата поперечной резки горячекатаного проката №2 (АПР-2) мощностью 800 тыс. тонн в год.

Проект позволит расширить ассортимент продукции и выпускать листы сверхпрочной стали толщиной от 3 мм до 25 мм. Такой прокат используют для производства кузовов самосвалов, шасси грузовых автомобилей, строительной и другой спецтехники.



Обновленная технологическая линия сможет резать толстый прокат, включая сталь высокопрочных марок. В ходе реконструкции на агрегате установят систему ультразвукового контроля, которая обеспечит высокое качество внутренней структуры металла, и новую машину правки полосы, которая позволяет добиться равномерности плоскостных характеристик проката.



Реконструкция будет реализована за 8 месяцев, на этот период металл будет перенаправляться для обработки на другие агрегаты резки. Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей.



