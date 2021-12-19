В Липецке без самообороны никуда – наши опять устроили фурор в чемпионате России

В новом направлении рукопашного боя липчане подтвердили статус одних из лидеров в стране.

Две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды – таков итог выступления сборной Липецкой области в чемпионате России по рукопашному бою в Орле в разделе «самооборона».

Самооборона – сравнительно молодое направление в «рукопашке». Суть его в том, что спортсмены соревнуются по системе с выбыванием: каждый по заданию жюри выполняет приемы против холодного и огнестрельного оружия, от нападения с голыми руками. Тот, кто получает высший балл, считается победителем схватки.

В Орле на высшую ступень пьедестала почёта поднялись наши ветераны Владимир Сафонов и Андрей Шишкин.

Самый возрастной в нашей команде мастер спорта по дзюдо и самбо Андрей Шишкин установил и рекорд чемпионата, набрав в общей сложности 155,5 балов.

Второе место занял Максим Сафонов, а третьи в своих возрастных и весовых категориях завоевали Вадим Валицкий, Сергей Севостьянов и Антон Грачёв.

Все призёры занимаются в знаменитой липецкой школе единоборств Игоря Воротынцева. А Шишкин и братья Сафоновы ещё и работают в ней инструкторами.