Спорт

вчера, 18:06

В Липецке без самообороны никуда – наши опять устроили фурор в чемпионате России

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#Рукопашный бой #самооборона
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В Липецке без самообороны никуда – наши опять устроили фурор в чемпионате России

В новом направлении рукопашного боя липчане подтвердили статус одних из лидеров в стране.

Две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды – таков итог выступления сборной Липецкой области в чемпионате России по рукопашному бою в Орле в разделе «самооборона».

Самооборона – сравнительно молодое направление в «рукопашке». Суть его в том, что спортсмены соревнуются по системе с выбыванием: каждый по заданию жюри выполняет приемы против холодного и огнестрельного оружия, от нападения с голыми руками. Тот, кто получает высший балл, считается победителем схватки.

В Орле на высшую ступень пьедестала почёта поднялись наши ветераны Владимир Сафонов и Андрей Шишкин.

Самый возрастной в нашей команде мастер спорта по дзюдо и самбо Андрей Шишкин установил и рекорд чемпионата, набрав в общей сложности 155,5 балов.

Второе место занял Максим Сафонов, а третьи в своих возрастных и весовых категориях завоевали Вадим Валицкий, Сергей Севостьянов и Антон Грачёв.

Все призёры занимаются в знаменитой липецкой школе единоборств Игоря Воротынцева. А Шишкин и братья Сафоновы ещё и работают в ней инструкторами.

7 1287
#Рукопашный бой #самооборона
4

Комментарии (7)

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Дед - бывший боец ВДВ

вчера, 23:34
Мне 71 год. Слабо меня победить?
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Герои!

вчера, 23:20
Герои
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Павел

вчера, 21:11
Радостно,за наших земляков ребята в возрасте а занимают призовые места на соревнованиях.молодцы.
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Неавтофанат

вчера, 20:20
Ниндя-черепашка, рассказывают, как * в кафе "Космос" отделал динамовских спортсменов, зашедших с тренировки. Он им чем-то не понравился, а они ему. Потом им объяснили, что он тоже динамовец и тренировки посещает регулярно, тренер он.
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Алкан с ЛТЗ

вчера, 19:32
Братки...
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Все

вчера, 19:18
лысые,аж блестят,сверкают. Без солнцезащитных очков не взглянешь
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Ниндя-черепашка

вчера, 18:14
пора уже Федору Емельяненко накостылять эти бодрым пенсионерам. Судя по их наградам, они его уделают 1 пальцем
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