Дожили! МХК «Липецк» пропускает по 4 шайбы за период от аутсайдера

Вопреки надеждам, сегодня наши проиграли даже ГУОР, которое до матча находилось ниже липчан в таблице.

До девяти матчей подряд продлилась серия поражений липецких хоккеистов после того, как сегодня на родном льду в «Звёздном» наша команда уступила ГУОР из Ярославля – 3:4.

Подопечные Сергея Рыбина не знают победу уже более полутора месяцев (!), последний раз команда выигрывала 28 октября дома у «Сокола» из Новочебоксарска.

Ученики Государственного училища олимпийского резерва, являющиеся одним из низших звеньев подготовки ярославского «Локомотива», представлялись удобной мишенью, чтобы прервать затянувшуюся чёрную серию. В составе ГУОР выступают в основном мальчишки 17-18 лет, в том время как средний возраст липецкой команды выше (в молодёжных лигах разрешено играть до 20 лет).

К тому же ГУОР вместе с упомянутым «Соколом» были единственными командами, которые до сегодняшнего дня «Липецк» опережал в турнирной таблице.

И начало матча вроде бы подтвердило оптимистические прогнозы. Липчане открыли счёт на 13-й минуте, причём умудрились сделать это в меньшинстве. Павел Копытин выбрасывал шайбу из своей зоны, а капитан команды Иван Попов словно ждал этого, оказавшись в нужной точке. Получился классический выход один на один, в котором наш нападающий переиграл вратаря – 1:0.

Все стремительно поменялось во втором периоде. На 34-й минуте бросок форварда гостей Никиты Шлякова в одно касание восстановил «статус-кво»- 1:1. Прошло лишь 20 секунд, и в сутолоке у липецких ворот Дмитрий Жаткин запихнул шайбу в сетку наших ворот – 2:1.

Следующий «двойной удар» хоккеисты ГУОР нанесли в концовке периода: с интервалом в 16 секунд (!) Егор Борисов и Антон Коляев поражали одну и ту же левую от вратаря «девятку» липецких ворот – 1:4.

Третий период «Липецк» потратил на попытки спастись. Спустя 32 секунды после возвращения команд из раздевалок Попов отквитал одну шайбу, а на 49-й минуте Павел Копытин забил второй гол «Липецка» в меньшинстве. Но на большее наших парней не хватило, несмотря на замену вратаря шестым полевым игроков на последней минуте…

Завтра в 13:00 в «Звездном» пройдёт повторный матч, отступать «Липецку» некуда, иначе серия проигрышей достигнет двузначного значения – десять. Да и в турнирной таблице ГУОР нас сегодня обошло, отправив Рыбина и Ко на предпоследнее место – хотелось бы, как минимум, вернуть всё назад. Возможно, всё было бы не так печально, играй наша команда со зрителями. Но болельщиков в нынешнем сезоне не пускали в «Звездный» ни разу по весьма экзотической причине – не готовы к работе эвакуационные выходы из дворца спорта.

МХК «Липецк» - ГУОР (Ярославль) – 3:4 (1:0, 0:4, 0:2).

Шайбы: И.Попов (П.Копытин, Стафанцов), 12:47 - 1:0, мен. Шляков (Бахвалов, Н.Нечаев), 33:26 - 1:1. Жаткин (П.Поляков), 33:48 – 1:2. Е.Борисов, 38:20 – 1:3. Коляев (Зазнобин, Тельцов) – 38:34 – 1:4. И.Попов (Карпушкин, Н.Копытин), 40:32 – 2:4. П.Копытин (И.Попов), 48:24 – 3:4, мен.

Штраф: 8 (Бережной-2, Анд.Васильев -2, Стафанцов-2, И.Попов-2) - 2 (Мирошниченко-2).

Вратари: К.Ершов (00:00 – 59:14) – Тер-Степанов.

Броски: 31 (9, 13, 9) – 34 (8, 18, 8). Вбрасывания: 36-31.

Судьи: В.Шалимов (Москва), П.Двуреченский, Н.Зубаков (оба Липецк).

18 декабря. Липецк. ДС «Звездный». Без зрителей.