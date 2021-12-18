Они взяли все в свои руки и начали работать

Жители Липецкой области рассказали, как можно перестать ждать подарков судьбы и сделать свою жизнь лучше.

В тяжелые времена, хотя когда они были легкими, главной проблемой для людей становится трудоустройство. Или они теряют работу, или хотят больше зарабатывать. Мы расскажем три истории, когда липчане не стали ждать лучших времен и сделали первый шаг на пути к обустройству своей жизни. Причем этот шаг был сделан в центре занятости.Ксения Шкирмина училась хореографии. Окунувшись в эту сферу, она поняла, что для достойного заработка нужны большие группы воспитанников и работа в нескольких организациях. Для матери двух детей такая нагрузка оказалась непозволительной. Во время декретного отпуска Ксения решила поменять свою жизнь кардинально.На ум пришла идея освоить профессию парикмахера. Муж рассказал Ксении о нацпроекте «Демография». Детально изучив проект, Ксения узнала, что может обратится в службу занятости за получением новой профессии. Что она и сделала. Вскоре началось обучение в техникуме сервиса и дизайна.Наставником для будущих парикмахеров стала Наталья Гордеева. Опытный преподаватель быстро погрузила участниц проекта в профессию, объяснила нюансы ремесла.- За 140 часа обучить нашему делу сложно. Но взрослые люди изначально мотивированы. Они хотят учиться, и они обучаемы. У них нет времени на раскачку, поэтому мы стараемся дать им максимум информации и практики. И консультируем после прохождения программы. А Ксения у нас вообще отличница, - похвасталась Наталья Гордеева.В течение месяца Ксения Шкирмина узнала, как стричь женщин и мужчин. Окрашивание, укладки, прически – это все стало для неё не хобби в декрете, а реальным заработком по выходным дням.- Еще два года назад я проходила платные курсы по прическам. Уже тогда решила уйти из хореографии. Потом закончила обучение в техникуме, а сейчас я практикуюсь в салоне. Мне нравится эта работа. Я подчеркиваю красоту человека. Уже вижу, что к каждому клиенту нужен индивидуальный подход и рекомендация. У кого-то ушки торчат, или форма головы необычная. Всем нужно помочь. К тому же это выгодное дело, если работать – люди всегда будут хотеть быть красивыми, - не без улыбки рассказывает Ксения Шкирмина про свои успехи.Кстати, техникум уже помог обрести новую профессию 33 парикмахерам и 19 модельерам. Всего в рамках проекта «Демография» более 2,5 тысячи жителей Липецкой области прошли переобучение почти по 300 специальностям. Чаще всего они хотели стать парикмахерами, поварами, малярами. Были и желающие работать smm-специалистами, маркетологами и инженерами 1С. Выбор большой. А самое главное, все это бесплатно.Мы отправились в небольшой магазинчик, чтобы услышать историю бывшего учителя географии и биологии Ирины Ланских. Она несколько отличается от пути Ксении. Но есть и общее — любовь к своей семье и детям.Ирина Ланских ушла в предпринимательство и открыла магазин товаров для творчества, чтобы спасти бизнес-начинание сына Игоря. Четыре года назад он решил запустить магазин товаров для всех направлений рукоделия. В дело семья вложила около полумиллиона рублей, но потом пришел коронавирус. И если раньше Ирина помогала сыну по бизнесу, то теперь они поменялись ролями.- Я даже не думала, что когда-то буду заниматься торговлей, если бы не мой старший сын. По сути, этот магазин создал мой сын в прямом и переносном смысле слова. Кроме мужской работы, он занимается рукоделием. Игрушки и украшения, которые вы видите витринах – это все он. Люди, которые приходят к нам, удивляются этому. Но антиковидные мероприятия подорвали продажи. Сын решил закрыть магазин, так как потребовалась реорганизация и дополнительные финансы, которых у нас тогда не было, - рассказывает Ирина Ланских.От центра занятости семья узнала о программе государственной поддержки в размере 145 тысяч на приобретение товаров и оборудования. Для этого Ирине нужно было стать предпринимателем-новичком. Сотрудники центра занятости помогли ей создать бизнес-план. Через месяц он прошел утверждение.- После подачи всех документов и чеков, на приобретенный товар деньги поступили на счет. И благодаря этому мы существуем дальше. Пока продолжаем продавать товары для творчества. Ценовая категория делает их доступными для разных категорий людей, как для школьников, так и для бабушек. У нас уже есть постоянные клиенты. В перспективе после снятия антиковидных ограничений мы будем проводить для детей мастер-классы по рукоделию. Стол и пуфики для этого уже купили. Сейчас на них рисуют дети, пока мамы выбирают товары для рукоделия. Также думаем заняться изготовлением багетных рам для картин, - поделилась планами Ирина Ланских.Из Липецка мы переместились в Елец. Здесь мы познакомились с 50-летним Николаем Кузнецовым. В начале этого года он лишился работы. Девять последних лет он трудился электриком на сахарном заводе. Но недавно предприятие перешло в руки французского собственника. Спустя время компания решила оптимизировать производство —не обошлось без сокращения штата.- Много людей убрали, наверно, половину. В марте этого года уведомление вручили и мне. Три месяца я получал компенсацию. В мае пошел в наш центр занятости и зарегистрировался на бирже труда. Там мне давали направления. Пришел в одно место, там уже взяли сотрудника. Пришел в другое — оказалось, нужен инженер КИПиА. На сахарном заводе я получал до 25 тысяч. А мне, например, предлагали идти электриком в больницу с зарплатой десять тысяч рублей. С другой стороны возраст у меня не самый привлекательный для работодателя. Приходил, смотрели на меня, в трудовую книжку и находили причину, чтобы отказать. Если бы не реформа, может я дотянул бы год до пенсии. Теперь выхода нет. Вот так я искал работу четыре месяца, - вспоминает Николай Кузнецов.После долгих скитаний электрик устроился по своему профилю в МАУ «Городские парки» Ельца. Как рассказал директор учреждения Александр Карасев, он не смотрел на возраст сотрудника.- Николай Иванович получил задание и быстро с ним справился. Я понял, что человек понимает свое дело, и полностью нас устраивает. Тем более мы собирали мобильную ремонтную бригаду для быстрого решения проблем в парках города. И в первую очередь смотрели на опыт людей, их отдачу, - рассказал Александр Карасев.Пока Николай Кузнецов проверял диодную конструкцию балерины в Петровском парке, мы поинтересовались у директора о зарплате электрика.- Тысяч 15-16, - ответил сам Николай Кузнецов.Александр Карасев не стал отвечать на вопрос журналиста, считает ли он эти деньги справедливыми для сегодняшних цен. Он лишь напомнил, что учреждение бюджетное, и от него формирование зарплат мало зависит. А 15-16 тысяч рублей — это средняя зарплата для муниципальных учреждений города. Но, что характерно, МАУ «Городские парки» стало местом работы для многих людей предпенсионного возраста. Сколько их?- Да в основном все сотрудники предпенсионного возраста, человек 12. Из молодых я да главбух, - отметил Александр Карасев.Тот, кто хоть раз обращался в службу занятости, может рассказать разные истории про трудоустройство. Но, как уверяют власти, сейчас служба занятости проходит серьезную модернизацию. Открываются новые центры с современным оборудованием и цифровыми зонами для оказания электронных услуг. Вместе с этим меняется и сам подход к работе.- Мы стараемся комплексно и адресно подходить к каждому заявителю в зависимости о его жизненной ситуации. Параллельно расширяем базу вакансий за счет привлечения таких сервисов как «ХедХантер» и «Работа.ру», поэтому в банке предложений есть, как рабочие специальности, так и вакансии руководителей. Каждый работодатель проходит проверку, чтобы организация не оказалась фирмой-однодневкой. При этом заявителя мы сопровождаем от обращения в центр до устройства на работу. Также у нас действует программа по переобучению специалистов центров занятости. Буквально со следующей недели в РАНХиГС начнутся занятия по кадровому консультированию. Это поможет нам не только подбирать профессию, но и выстроить карьерную траекторию для каждого обратившегося, - заявляет директор центра занятости Липецкой области Мария Маслакова.