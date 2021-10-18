сегодня, 15:34
Департамент образования начал внутреннюю проверку в детском саду №134
Администрация Липецка взяла под особый контроль расследование инцидента, произошедшего 18 октября в детском саду №134 во время занятий по плаванию.
- Мы начали внутреннюю проверку в учреждении. Устанавливаем все обстоятельства случившегося. Будем сотрудничать с правоохранительными органами, собирать доказательную базу. Виновные лица, в том числе если будет установлен факт халатности, будут привлечены к ответственности, - сообщили в департаменте образования администрации Липецка.
Департамент образования и администрации города находятся на связи с заведующим отделением больницы, в котором находится ребенок.
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