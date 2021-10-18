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сегодня, 15:34

Департамент образования начал внутреннюю проверку в детском саду №134

27 5545
#детский сад #несчастный случай
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Департамент образования начал внутреннюю проверку в детском саду №134

Администрация Липецка взяла под особый контроль расследование инцидента, произошедшего  18 октября в детском саду №134 во время занятий по плаванию.

Как сообщили в дошкольном учреждении, занятия проходили в бассейне, наполненном водой на 45 сантиметров. Тренировалась группа из 12 детей. Когда ребята стали выходить, инструктор заметила, что один мальчик лежит в воде. Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. Затем малыша передали врачам. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
 
- Мы начали внутреннюю проверку в учреждении. Устанавливаем все обстоятельства случившегося. Будем сотрудничать с правоохранительными органами, собирать доказательную базу. Виновные лица, в том числе если будет установлен факт халатности, будут привлечены к ответственности, - сообщили в департаменте образования администрации Липецка.
 
Департамент образования и администрации города находятся на связи с заведующим отделением больницы, в котором находится ребенок.

27 5545
#детский сад #несчастный случай
4

Комментарии (27)

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Ммм

11 минут назад
Информации мало. Судить сложно. Может всякое случиться. Может все пошли в душевые, а один убежал и прыгнул...пока заметили....
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А

15 минут назад
Е, так вот может коронавирус быстро у него развился, худо стало, отключился и захлебнулся
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Куда смотрели

21 минуту назад
Мда, вот,я и говорю,странные дети. Даже,если один толкнул,другие то должны были бучу поднять
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Наталья

25 минут назад
Мда, соглашусь с Вами, дети не осознают опасности в этом возрасте. 12 пятилеток в бассейне на одного инструктора это очень много.
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Е

26 минут назад
А, КАКОЙ КОРОНОВИРУС? У ВАС СЕЙЧАС ЧТО НЕ ТАК, СРАЗУ КОРОНАВИРУС. МАЛЬЧИК ЗАХЛЕБНУЛСЯ
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А

33 минуты назад
может коронавирус((
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Мда

34 минуты назад
Куда смотрели, никуда, может быть кто-то из детей его и толкнул куда-нибудь, что тот захлебнулся
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Ага

35 минут назад
зор, вот-вот, не понятно, информация разнится, а ведь точность информации существенно влияет на картину происходящего
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Наташа

37 минут назад
Куда смотрели, Браво....давайте детей ещё обвините....поглядите на детей на пляже...они друг друга только в воду могут тащить и даже если увидели ребенка под водой, скорее всего подумают что балуется он, а не что то произошло плохое
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Куда смотрели

сегодня, 18:27
другие дети? Бассейн маленький,они друг у друга на виду. Могли бы и кипишь поднять,как ни как- 5 лет,должны,уже,что-то понимать
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