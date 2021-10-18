Общество
сегодня, 14:43
УКС области возглавил бывший главный смотритель Липецка
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Место Дмитрия Пушилина с приставкой и.о. занял Дмитрий Митин.
Сегодня в областном управлении капитального строительства - новый начальник. Место ушедшей по собственному желанию Татьяны Козомазовой занял Дмитрий Пушилин, до этого полгода проработавший главным смотрителем Липецка.
МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» Дмитрий Пушилин возглавил в начале мая этого года. Его предыдущим местом работы была должность начальника строительно-монтажного участка компании «Троя», благоустраивавшая с известными всем липчанам «косяками» Нижний парк и парк Победы в Липецке (после разгонов и нагоняев в итоге горожане получили приличные места отдыха). В активе 32-летнего Дмитрия Пушилина - окончание в 2013 году Воронежского государственного архитектурно-строительный университета. Но трудовую деятельность он начал еще до института - арматурщиком-бетонщиком на стройке. После окончания вуза Пушилин работал руководителем проекта, старшим производителем работ, главным инженером строительных организаций.
Дмитрия Пушилина на новое место работы взял вице-губернатор Константин Востриков, работавший до 30 сентября первым вице-мэром Липецка.
Таким образом, УГС Липецка снова осталось без первого лица (и.о. начальника управления пока является Дмитрий Митин, бывший заместитель Дмитрия Пушилина).
Таким образом, с апреля 2019 года, когда мэром Липецка стала Евгения Уваркина, начальником УГС работал доставшийся ей от предыдущего главы города Сергея Иванова Эдуард Кудряшов, которого сменил Алексей Огневой. Потом на этой должности работали Евгений Суханов и Дмитрий Пушилин.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» Дмитрий Пушилин возглавил в начале мая этого года. Его предыдущим местом работы была должность начальника строительно-монтажного участка компании «Троя», благоустраивавшая с известными всем липчанам «косяками» Нижний парк и парк Победы в Липецке (после разгонов и нагоняев в итоге горожане получили приличные места отдыха). В активе 32-летнего Дмитрия Пушилина - окончание в 2013 году Воронежского государственного архитектурно-строительный университета. Но трудовую деятельность он начал еще до института - арматурщиком-бетонщиком на стройке. После окончания вуза Пушилин работал руководителем проекта, старшим производителем работ, главным инженером строительных организаций.
Дмитрия Пушилина на новое место работы взял вице-губернатор Константин Востриков, работавший до 30 сентября первым вице-мэром Липецка.
Таким образом, УГС Липецка снова осталось без первого лица (и.о. начальника управления пока является Дмитрий Митин, бывший заместитель Дмитрия Пушилина).
Таким образом, с апреля 2019 года, когда мэром Липецка стала Евгения Уваркина, начальником УГС работал доставшийся ей от предыдущего главы города Сергея Иванова Эдуард Кудряшов, которого сменил Алексей Огневой. Потом на этой должности работали Евгений Суханов и Дмитрий Пушилин.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
37 7219
Комментарии (37)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
н-дя
Гость
Надолго-пишется слитно,
Да,первое фото было огонь)))
На долго ли?
Х2
Анекдот
Х1
Не мечтай
Артём