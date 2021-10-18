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сегодня, 14:43

УКС области возглавил бывший главный смотритель Липецка

37 7219
#администрация области #кадры
7
УКС области возглавил бывший главный смотритель Липецка

Место Дмитрия Пушилина с приставкой и.о. занял Дмитрий Митин.

Сегодня в областном управлении капитального строительства - новый начальник. Место ушедшей по собственному желанию Татьяны Козомазовой занял Дмитрий Пушилин, до этого полгода проработавший главным смотрителем Липецка.

МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» Дмитрий Пушилин возглавил в начале мая этого года. Его предыдущим местом работы была должность начальника строительно-монтажного участка компании «Троя», благоустраивавшая с известными всем липчанам «косяками» Нижний парк и парк Победы в Липецке (после разгонов и нагоняев в итоге горожане получили приличные места отдыха). В активе 32-летнего Дмитрия Пушилина - окончание в 2013 году Воронежского государственного архитектурно-строительный университета. Но трудовую деятельность он начал еще до института - арматурщиком-бетонщиком на стройке. После окончания вуза Пушилин работал руководителем проекта, старшим производителем работ, главным инженером строительных организаций.

Дмитрия Пушилина на новое место работы взял вице-губернатор Константин Востриков, работавший до 30 сентября первым вице-мэром Липецка.

Таким образом, УГС Липецка снова осталось без первого лица (и.о. начальника управления пока является Дмитрий Митин, бывший заместитель Дмитрия Пушилина).

Таким образом, с апреля 2019 года, когда мэром Липецка стала Евгения Уваркина, начальником УГС работал доставшийся ей от предыдущего главы города Сергея Иванова Эдуард Кудряшов, которого сменил Алексей Огневой. Потом на этой должности работали Евгений Суханов и Дмитрий Пушилин.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
37 7219
#администрация области #кадры
7

Комментарии (37)

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н-дя

26 минут назад
Х2, Тосуют их как потрепанную колоду карт,потому,что все должности проплачены и случайных людей там нет.
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Гость

31 минуту назад
Прямо проходной двор, меняются как перчатки. А когда начнут нести ответственность за свою работу и полученную заработную плату?
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Надолго-пишется слитно,

54 минуты назад
На долго ли?, не с кого-раздельно. Колхоз.
ответить

Да,первое фото было огонь)))

57 минут назад
Этикет, эй,ниггга!Пиф-паф. Не грози Южному Централу,попивая сок у себя в квартале...
ответить

На долго ли?

сегодня, 18:34
Такая частая смена говорит о том что-бы спросить неского было потом если что члучится в дальнейшем. И так же продолжение не разберихи которая творится сейчас в городе, ведь он пока вникнит в суд дел это минимум 3 месяца а там и новый на подходе.
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Х2

сегодня, 18:32
Очень много безграмотных комментаторов , которые судят незнакомого ему человека ))))))))))))
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Анекдот

сегодня, 18:25
"Ну, хватит уже в этом борделе переставлять койки, пора уже девочек менять".
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Х1

сегодня, 17:58
Очень много безграмотных специалистов в Липецке, откуда берутся и когда они закончатся, весь город из-за них паршиво смотрится.
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Не мечтай

сегодня, 17:26
Инстраграммчик почИтывать надо !, не для того его ставили, чтоб убрать)))
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Артём

сегодня, 17:14
Блин горелый, для чего эта чехарда понятно,чтоб воровать и не поймали,попробуй теперь распутай этот клубок,а до верха вообще не добраться,одним словом спрут
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