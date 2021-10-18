Происшествия
сегодня, 13:06
Из психоневрологической больницы сбежал пациент в одной пижаме
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Мужчину ищут полицейские и волонтеры.
Из ГУЗ «ЛОПНБ» в селе Плеханово вечером 17 октября ушел 23-летний Александр Карпов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ведется розыск Александра Карпова.
- Инцидент зарегистрирован в ОМВД России по Грязинскому району. Ушедшего из больницы ищут полицейские и волонтеры, - рассказали в пресс-службе УМВД.
В ориентировке указано, что молодой человек может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
На вид ему 20-25 лет. Худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, короткие русые волосы.
Был одет в синюю пижаму, белые носки, на ногах черные сланцы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ведется розыск Александра Карпова.
- Инцидент зарегистрирован в ОМВД России по Грязинскому району. Ушедшего из больницы ищут полицейские и волонтеры, - рассказали в пресс-службе УМВД.
В ориентировке указано, что молодой человек может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
На вид ему 20-25 лет. Худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, короткие русые волосы.
Был одет в синюю пижаму, белые носки, на ногах черные сланцы.
12 2668
Комментарии (12)
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Думаю, что
Оля
эпидемия барановирусной шизофиении
Офигеть !
все понимает
321
Ночью???
Анекдот
Викторм
Эксперт