Происшествия

сегодня, 13:06

Из психоневрологической больницы сбежал пациент в одной пижаме

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#без вести пропавшие
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Из психоневрологической больницы сбежал пациент в одной пижаме

Мужчину ищут полицейские  и волонтеры.

Из ГУЗ «ЛОПНБ» в селе Плеханово вечером 17 октября ушел 23-летний Александр Карпов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ведется  розыск Александра Карпова. 

- Инцидент зарегистрирован в ОМВД России по Грязинскому району. Ушедшего из больницы ищут полицейские и волонтеры, - рассказали в пресс-службе УМВД.

В ориентировке указано, что молодой человек может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. 

На вид ему 20-25 лет. Худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, короткие русые волосы.

Был одет в синюю пижаму, белые носки, на ногах черные сланцы.
12 2668
#без вести пропавшие
4

Комментарии (12)

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Думаю, что

сегодня, 18:30
Карлик в синей пижаме далеко не убежит.
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Оля

сегодня, 17:48
Пассажир, именно
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эпидемия барановирусной шизофиении

сегодня, 17:12
он от ковида убегал
ответить

Офигеть !

сегодня, 15:12
12 детей в бассейне на 1 воспиталку ?
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все понимает

сегодня, 15:09
не хотел приваться
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321

сегодня, 14:42
А что, он должен был сбежать в 2-х пижамах?
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Ночью???

сегодня, 14:40
Как????
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Анекдот

сегодня, 14:07
Молодец! Что сказать?! Бежать вообще надо из этой страны!!!
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Викторм

сегодня, 14:01
Что-то у них там проходной дом, постоянно психи сбегают...
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Эксперт

сегодня, 13:32
Если сбежал значит ему было там не комфортно.
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