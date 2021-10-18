Из психоневрологической больницы сбежал пациент в одной пижаме

Мужчину ищут полицейские и волонтеры.



Из ГУЗ «ЛОПНБ» в селе Плеханово вечером 17 октября ушел 23-летний Александр Карпов.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ведется розыск Александра Карпова.



- Инцидент зарегистрирован в ОМВД России по Грязинскому району. Ушедшего из больницы ищут полицейские и волонтеры, - рассказали в пресс-службе УМВД.



В ориентировке указано, что молодой человек может быть дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



На вид ему 20-25 лет. Худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, короткие русые волосы.



Был одет в синюю пижаму, белые носки, на ногах черные сланцы.

