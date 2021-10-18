сегодня, 11:41
«Мы обязательно придем к вакцинации школьников от COVID-19»
Главврач областной инфекционки, главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов предполагает, что к концу года в России начнут прививать от ковида подростков.
Однако в подавляющем большинстве случаев дети переносят ковид и пневмонии легче взрослых. И почти все юные пациенты инфекционки считаются больными с заболеваниями, проходящим в средней тяжести. С начала пандемии, к счастью, от ковида в Липецкой области дети не умирали.
Ранее, в начале сентября, Главврач областной клинической инфекционной больницы главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов прогнозировал вспышку заболеваемости новой коронавирусной инфекции в октябре по причине начала нового учебного года в школах, профессиональных учебных заведениях и вузах, где каждый урок или пара - своего рода массовое мероприятие. Начавшееся сентябрьское смешивание в детских, подростковых, юношеских коллективов стало оной из главный причин нагона в регионе в частности и в России в целом четвертой, самой губительной волны пандемии ковида.
Сейчас в регионе в основном фиксируют агрессивную мутацию COVID-19 - штамм дельта, или индийский штамм. У детей болезнь, как правило, протекает как респираторная инфекция, сопровождаемая высокой температурой, которая держится по семь-десять дней. Инфекция в половине случаев переходит в пневмонию, когда компьютерная томография показывает 40-50-процентное поражение легочной ткани. Чтобы избежать тромбоза артерий, вен и капилляров, детям как и взрослым вводят антикоагулянты, разжижающие кровь, препятствующие ее свертываемости. Также тяжелым осложнением может стать мультисистемный воспалительный синдром, или синдром Кавасаки, когда инфекция поражает такие внутренние органы больного как желудок, кишечник, почки, сердце - при этом такие реакции могут развиться и через месяц после выздоровления.
- Так называемого коллективного иммунитета не достичь одной лишь вакцинацией взрослого населения. Центр имени Гамалеи уже создал вакцину от коронавируса для детей и подростков. Она прошла все этапы исследований. Сейчас эта вакцина проходит процедуру госрегистрации. Когда это случится, ею смогут прививаться дети от 12 до 17 лет, что уже делается во многих развитых странах мира. Предполагаю, что к концу года в России начнут прививать школьников от ковида, - сказал Андрей Филатов.
По состоянию за минувшие сутки в областной инфекционке умерли четверо, причем один мужчина уже был на пути к выздоровлению, но скончался от тромбоза легочной артерии. В главном коронавирусном госпитале региона стало уже 900 мест с учетом «Липецккурорта», вот уже в который раз преобразованного в отделение областной клинической инфекционной больницы, куда берут на лечение больных в средней тяжести здоровья. Утром сегодняшнего дня в больнице на лечении (с учетом мощностей «Липецккурорта») находилось 682 пациента, из них тяжелых — 375 (таких больных стало значительно больше чем в третью волну пандемии). Кислородную поддержку получают 120 человек. В реанимации лежат 29 больных, из них 17 - на аппаратах ИВЛ.
- Идет общее омоложение больных. Сейчас мы лечим много липчан в возрасте 20-40 лет, чего не было раньше, - говорит Андрей Филатов.
По словам главврача инфекционки, привитых в числе больных - 1,8-2%. Сегодня ни одного привитого в реанимации нет.
- Из 600 человек нашего персонала 90% прошли вакцинацию. Те, кто не прошел, либо переболели ковидом в течении ближайших месяцев и имеют высокий титр антител, либо имеют медотводы. В настоящее время больных COVID-19 из числа наших сотрудников нет, хотя все они каждый день контактируют с пациентами. Это, на мой взгляд, лучшая реклама вакцинации, - резюмировал главврач.
Визгливая пенсионерка
Натали
Только подойдите
Патриот
Кверта
Медик
Гость
097
V
Ботаник