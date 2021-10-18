Здоровье
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Семь школ и девять детских садов полностью закрыли на карантин
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Частично закрыты на карантин по ОРВИ 280 классов в 45 школах и 12 групп в 8 детских садах.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 октября полностью закрыты на карантин по ОРВИ 7 школ в Грязинском, Долгоруковском, Тербунском, Лебедянском, Чаплыгинском, Воловском районах и 9 детсадов в Задонском, Краснинском, Усманском, Лебедянском, Елецком районах.
Частично закрыты на карантин по ОРВИ 280 классов в 45 школах. В общей сложности в них дистанционно учатся 5270 человек.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ также 12 групп в 8 детских садах. Дома находятся 154 ребенка.
Частично закрыты на карантин по ОРВИ 280 классов в 45 школах. В общей сложности в них дистанционно учатся 5270 человек.
Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ также 12 групп в 8 детских садах. Дома находятся 154 ребенка.
9 2374
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Лип.
Тупяк
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Гость
Любопытный липчанин