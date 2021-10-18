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Семь школ и девять детских садов полностью закрыли на карантин

9 2374
#карантин #школа #детский сад
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Семь школ и девять детских садов полностью закрыли на карантин

Частично закрыты на карантин по ОРВИ 280 классов в 45 школах и 12 групп в 8 детских садах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 октября полностью закрыты на карантин по ОРВИ 7 школ в Грязинском, Долгоруковском, Тербунском, Лебедянском, Чаплыгинском, Воловском районах и 9 детсадов в Задонском, Краснинском, Усманском, Лебедянском, Елецком районах.

Частично закрыты на карантин по ОРВИ 280 классов в 45 школах. В общей сложности в них дистанционно учатся 5270 человек.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ также 12 групп в 8 детских садах. Дома находятся 154 ребенка.
9 2374
#карантин #школа #детский сад
2

Комментарии (9)

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38 минут назад
Город, ну значит им ничего не страшно. Талантливые дети справятся с любыми условиями обучения, да еще и прокачают свои навыки самостоятельной работы с информацией. Только плюсом им будет и в жизни, и в дальнейшей работе.
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Город

44 минуты назад
Лип., мои дети поумнее ваших будут и учатся на отлично,а не на дистанте ,как ваши все списывают,поэтому вы и ратуете за дистант.И старший ребенок с красным дипломом университет закончил и спортом занимаются,а не как ваши все с соплями ,да болеют аж пятый раз за октябрь.
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?

46 минут назад
Любопытный липчанин,у вас списывают? У нас нет.Странный вы какой то
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Лип.

51 минуту назад
Город, это ваши дети ничего не знают.А наши не в каменном веке живут,огромное количество ресурсов найти информацию и видео уроков имеют.И если понадобится какое какое время быть дома ради того чтобы сохранить кому то жизнь и здоровье мы бы роптать не стали.А тупость ваши дети т к вы учите их эгоизму и мало с ними беседуете,не говорите о ценностях,вам лишь бы из дома их сплавить.
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Тупяк

54 минуты назад
Город, люди просят закрыть заведения с большим скопление людей пока перегружен медицина,и пока не восстановится быстрая мед помощь чтобы им могли своевременно её успеть оказать.А то что он будет всегда,это другой вопрос.Неужели вы этого не поняли,даже я и то это понимаю.
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Гость

сегодня, 11:41
Город, а то что дети начали умирать вас это не беспокоит ,? У вас наверное детей нет во вы так и говорите !!!
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Город

сегодня, 11:11
Гость, да хватит уже стонать!С этим вирусом придется теперь жить и выживать,сколько можно закрываться?Дети и так ни черта не знают,скоро читать разучаться!Меньше двух недель до каникул и не все болеют,во многих классах всего по два отсутствующих.Задрала ваша паника,всегда болели и осенью ,и зимой!Закройтесь в бункере со своими детьми и не выходите!
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Гость

сегодня, 10:54
Закройте школы, это ужас как все болеют, ребёнка только с больничном вывела , и опять посадила , позвонила в школу сказала что хочу перевести на дистанционное обучение сказали нет , что к вам ходить надо а учителя этого не хотят
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Любопытный липчанин

сегодня, 10:49
А учиться дистанционно - это как? Списать задания в интернете и все путем?
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