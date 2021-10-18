Семь школ и девять детских садов полностью закрыли на карантин

Частично закрыты на карантин по ОРВИ 280 классов в 45 школах и 12 групп в 8 детских садах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 октября полностью закрыты на карантин по ОРВИ 7 школ в Грязинском, Долгоруковском, Тербунском, Лебедянском, Чаплыгинском, Воловском районах и 9 детсадов в Задонском, Краснинском, Усманском, Лебедянском, Елецком районах.



Частично закрыты на карантин по ОРВИ 280 классов в 45 школах. В общей сложности в них дистанционно учатся 5270 человек.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ также 12 групп в 8 детских садах. Дома находятся 154 ребенка.