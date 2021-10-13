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11 школ Липецка получат гранты на повышение зарплаты учителей

8 819
#школа #зарплата
11 школ Липецка получат гранты на повышение зарплаты учителей
Как сообщили в городском департаменте образования, 11 школ города получат областной грант на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. Конкурс, организованный управлением образования и науки Липецкой области, выиграли школы №№ 1, 3, 12, 19, 20, 29, 44, 51, 55, 59, 64, а также девять школ Усмани, Ельца, сёл Тербуны, Хлевное и Боринское. 

Липецкие школы получат около 59 миллионов рублей. Деньги пойдут на премирование учителей. 

«Для определения победителей конкурсная комиссия провела оценку достижения показателей качества образования. Рассматривались три основных критерия - уровень ресурсного обеспечения школы, эффективности использования фонда оплаты труда, а также уровень образовательных результатов учащихся. Кроме того, у претендентов не должно быть задолженностей по выплате налогов, страховых взносов и зарплат сотрудникам», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

8 819
#школа #зарплата

Комментарии (9)

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Ног сшибалельная новость

19 минут назад
ОСТОЛОСЬ ШКОЛЫ РАЗДЕЛИТЬ ПО РАССОВЫМ ПРИОРИТЕТАМ, ЧТО И ЗДЕЛАНО СЕЙЧАС. Кто несёт ответственность за своевременно отчисления всех перечислены налогов УЧИТЕЛЬ? Или асётаки руководство? Вот и убирайте кто не справляется. А зарплаты должны быть повышены всем учителям города.
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Пожалуй

33 минуты назад
Не слыханную коррупцию развела Бедрова со своими прихлебателями..
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Артем

35 минут назад
А остальные будут лапу сосать
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Это добивается?

49 минут назад
С невошедших в список школ учителя будут переходить в более достойные школы.
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Чиновник с Соборной

53 минуты назад
Департамент образования распилил премии. Получил тот - кто хорошо откатил.
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Липчанин

54 минуты назад
Я не понял, если у школы долги по налогам - это учителя виноваты? Им не надо зарплату повышать?
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учитель

55 минут назад
ну конечно, 1,12,19, 44 в этом списке! видимо, в остальных школах города работают учителя второго сорта. им премии и зарплаты не нужны.
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35

58 минут назад
Как всегда,отстала.
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