11 школ Липецка получат гранты на повышение зарплаты учителей

Как сообщили в городском департаменте образования, 11 школ города получат областной грант на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. Конкурс, организованный управлением образования и науки Липецкой области, выиграли школы №№ 1, 3, 12, 19, 20, 29, 44, 51, 55, 59, 64, а также девять школ Усмани, Ельца, сёл Тербуны, Хлевное и Боринское.



Липецкие школы получат около 59 миллионов рублей. Деньги пойдут на премирование учителей.



«Для определения победителей конкурсная комиссия провела оценку достижения показателей качества образования. Рассматривались три основных критерия - уровень ресурсного обеспечения школы, эффективности использования фонда оплаты труда, а также уровень образовательных результатов учащихся. Кроме того, у претендентов не должно быть задолженностей по выплате налогов, страховых взносов и зарплат сотрудникам», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



