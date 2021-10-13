Александр Кремнев стал депутатом Липецкого облсовета

Сегодня ему вручили удостоверение.

Вакантный мандат депутата облсовета сегодня передали Александру Кремневу, это было сделано по постановлению избирательной комиссии Липецкой области.



Александр Кремнев избирался по спискам партии «Единая Россия». В региональном парламенте он занял место Максима Кавджарадзе, который на первой сессии облсовета избран сенатором РФ и с него досрочно сняты депутатские полномочия, сообщили в пресс-службе облсовета.



— Впервые я пришёл в облсовет в 2002 году. Надеюсь, и дальше продолжать депутатскую работу во благо Липецкой области, — сказал после вручения мандата Александр Кремнёв.



Александру Кремневу 62 года. Он работает директором по стратегическому развитию ООО «Лебедяньмолоко». Был депутатом Липецкого областного Совета депутатов третьего, четвертого и шестого созывов. Ведет большую благотворительную деятельность.



Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

