Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявлен 291 случай инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19 умерли
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Год назад, 12 октября, в регионе было выявлено 54 случая заболевания.
За последние сутки в Липецкой области выявлен 291 новый случай коронавирусной инфекции, 472 человека из ранее заболевших COVID19 вылечились, 13 человек от болезни умерли. Это второй случай с начала эпидемии, когда за сутки умерли так много людей. В первый раз такая смертность зафиксирована 18 июля 'njuj года.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 56 126 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 49 192 человека, 1 790 человек от COVID-19 умерли.
В России за сутки выявлены 28 190 случаев COVID-19, выздоровели 20 706 человек, умерли — 973 человека.
С начала эпидемии в стране выявлено 7 832 964 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 6 894 285 человек, умерли — 218 345 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 56 126 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 49 192 человека, 1 790 человек от COVID-19 умерли.
В России за сутки выявлены 28 190 случаев COVID-19, выздоровели 20 706 человек, умерли — 973 человека.
С начала эпидемии в стране выявлено 7 832 964 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 6 894 285 человек, умерли — 218 345 человек.
19 1247
Комментарии (20)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
гость
Ковидный
Да...
Николай
Для чего нам статистика!
Недоумевающий
вот это да
Мама
48
Оля