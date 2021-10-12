Коронавирус

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За сутки в Липецкой области выявлен 291 случай инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19 умерли

19 1247
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлен 291 случай инфицирования коронавирусом, 13 человек от COVID-19 умерли

Год назад, 12 октября, в регионе было выявлено 54 случая заболевания.

За последние сутки в Липецкой области выявлен 291 новый случай коронавирусной инфекции, 472 человека из ранее заболевших COVID19 вылечились, 13 человек от болезни умерли. Это второй случай с начала эпидемии, когда за сутки умерли так много людей. В первый раз такая смертность зафиксирована 18 июля 'njuj года.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 56 126 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 49 192 человека, 1 790 человек от COVID-19 умерли.

В России за сутки выявлены 28 190 случаев COVID-19, выздоровели 20 706 человек, умерли — 973 человека.

С начала эпидемии в стране выявлено 7 832 964 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 6 894 285 человек, умерли — 218 345 человек.
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#коронавирус

Комментарии (20)

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гость

11 минут назад
Да на что сетовать если везде без масок ходят и в магазинах и в транспорте и по курортам ездят и все это наше руководство невидит якобы
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Ковидный

13 минут назад
Гость, чорт как всё оказывается просто, а в больничках люди мучаются видимо просто так?
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Да...

14 минут назад
Да закройте наконец учебные заведения хоть на месяц. Рассадник вирусов.
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Николай

17 минут назад
Ковид тут не причем. Высокая смертность в стране обусловлена полным развалом системы здравоохранения. Проблема комплексная, решать надо в комплексе. А прививки не помогут.
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Для чего нам статистика!

21 минуту назад
Какие меры предпринимают власти для выхода из этой ситуации? Это для страны статистика,а для каждой отдельной семьи это трагедия, смертность растет,да и просто лечиться сейчас удовольствие не из дешевых,так как люди нищают с каждым днем.
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Недоумевающий

23 минуты назад
Почему не обрабатывают подъезды? Остановки? Автобусы? Вакцинация всех проблемные решит. Пора бы понять!
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вот это да

28 минут назад
Анастасия, вы раньше самолетов вообще не видели никогда, что-ли? Ну что за тундра?
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Мама

33 минуты назад
Родитель, в поликлинике детской N7в 1одной очереди дети на энтеробиоз и мазок на ковид !!! Что вы хотите. Как специально все....
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48

34 минуты назад
Помощь не оказывается вовремя! поэтому люди умирают... в ожиданиях врача, скорой помощи по несколько дней.И осложнения тоже из-за потери времени
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Оля

37 минут назад
И когда эта вся дичь закончится ?
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