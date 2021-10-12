82-летняя женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» со стоящим «Шевроле»

За сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 октября в селе Сселки на улице Ленина «ВАЗ-2107» врезался в стоящий «Шевроле». В аварии получила травму 82-летняя пассажирка «ВАЗа».



11 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3326 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей.

