Происшествия

54 минуты назад

82-летняя женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» со стоящим «Шевроле»

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#авария #ДТП
82-летняя женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» со стоящим «Шевроле»

За сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 октября в селе Сселки на улице Ленина «ВАЗ-2107» врезался в стоящий «Шевроле». В аварии получила травму 82-летняя пассажирка «ВАЗа».

11 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3326 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Гость.

27 минут назад
А я уж подумал что бабуля была за рулём.
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