Общество
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Картины старого собора
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В Старо-Казанскую церковь Лебедяни жители города ходят не только помолиться, но и полюбоваться росписью стен.
В сети совсем недавно появились фотографии нескольких картин из Казанского храма Лебедяни (старого), которые вызвали восхищение пользователей, и множество перепостов. Причем это не иконы, а картины на библейские сюжеты и жития святых. Журналисты GOROD48 отправились в Лебедянь познакомиться с храмом и расписывавшим его художником.
Храм на Тяпкиной горе: бисер и свиньи
Лебедянь в эти дни встречает гостей золотым убранством осени, новым мостом через Дон и Тяпкиной горой с металлическим буквами «Лебедянь». А венчает гору древняя церковь – иконы Казанской Божьей матери. Или просто Казанская церковь. Точнее – старая Казанская. До постройки в Лебедяни главного ныне большого Казанского собора, именно этот храм был соборным.
У старого собора длинная история. Построена Казанская церковь в 1771 году. Возводили ее всем миром, на средства прихожан. Службы в старособорной церкви проводились более ста пятидесяти лет, до тридцатых годов прошлого века. Пережил храм революцию, внутренние войны в русской православной церкви, разделение на «тихоновцев» и обновленцев. Храм стал прибежищем для монахов монахинь закрытых в тридцатых годах Сезёновского и Троекуровского монастырей.
Службы в храме остановились в 1937 году, когда в ссылку и лагеря отправились всего его служители и священники. В здании собора сначала организовали склад, затем коровник, а потом и в свинарник. Свинарник в церкви устроил главврач лебедянской больницы, которой передали строение. Свиней в здании церкви лебедянские медики разводили вплоть до 70-х годов. В 1971-м церковь признали памятником архитектуры, но у больницы не было средств на ее сохранение, и к 80-м годам церковь превратилась в руины. Пытались восстановить храм на волне вновь возникшего интереса к религии накануне 1000-летия крещения Руси, но деньги на реставрацию собрать не удалось. Началось восстановление бывшего собора только в начале этого века. Храм передали Лебедянско-Троицкому монастырю, в 2015-м в нем отслужили первую Евхаристию, а шесть лет спустя завершили его роспись, которая теперь удивляет многих.
Славен храм и легендой о разбойнике Тяпке. Сказания гласят, что в лебедянском Троицком монастыре жил на покаянии бывший боярин, разбойник Тяпка со своими подельниками. Говорят, что был Тяпка царским воеводой и ушел в разбойники, прихватив казну, которую ему было велено доставить в Тверь. Банда изменников государю обосновалась в районе нынешней Лебедяни и начала грабить купеческие суда, шедшие по Дону. А под старость Тяпка и его товарищи покаялись и ушли как раз в строящийся Троицкий монастырь, в нем бывшие разбойники делали кирпич для монастырских стен. Якобы похоронен бывший боярин-разбойник под стенами, или даже в самом Староказанском храме. Якобы даже его надгробная плита была цела чуть ли не до начала XX века, когда ее разбил на спор с местными купцами гастролировавший с цирком в Лебедяни силач…
Репин и Васнецов, а также немного Интернета
В Староказанскую церковь мы приехали после службы, ближе к обеду, когда в нем уже не было никого, в сопровождении художника Олега Подлесных, занимавшегося росписью храма. Это он и его помощники написали на стенах трапезной церкви три картины, которые приходят посмотреть даже люди неверующие. Именно картины, а не иконы.
- Если честно, даже не знаю, почему возник такой интерес именно к этим картинам, - говорит Олег Подлесных, соглашаясь тем, что в деле искусства порой «выстреливает» то, от чего ничего не ждешь, и что даже находится вне зоны внимания.
- Хотя да, я понимаю. Вот эта картина, на которой Иисус и грешница, плачущая, скрывающая свое лицо, а рядом книжки, фарисеи, готовые ее побить камнями. И вот за нее заступается Христос. Он чертит на песке слова «Не судите, да не судимы будете», как одну из семи заповедей. Эта картина написана на стене, где происходит таинство исповеди, и эта евангельская история с блудницей, она к месту, и она колоритна, - говорит Олег.
Такой же пронизывающий сюжет у другой картины – «Крестный путь Христа».
- В это картине изображен весь земной путь Иисуса Христа. От Иосифа, считающегося его земным, приемным отцом, от входа в Иерусалим, где Богочеловека встречают пальмовыми ветвями. Вот, кстати, девочка с пальмовым листом – это из этой истории, - продолжает Олег Подлесных.
– Но, это совершенно вольно-интерпритированные картинки из Интернета, - вдруг признается художник. – Я даже не скажу кто их автор. Иисус с крестом похож на работу Микеланджело. Но это не Микеланджело.
Оказывается такая же история с Иисусом и грешницей. Сюжет евангельский, но сама картинка, мотивы которой использованы Олегом Подлесных, тоже из всемирной Сети.
- Перед тем, как расписывать трапезную, настоятельница Лебедянско-Троицкого монастыря матушка Гликерия показала мне изображения, которые она хотела бы видеть на стенах. Вот и получилось то, что видите, и то, что люди хорошо приняли.
Автор же третьей картины, самой большой и эпохальной, хорошо известен – Илья Репин. Это «Остановление казни невинно осужденных». На ней изображен Николай Мирликийский Чудотворец, который остановил казнь трех невинных человек. Олег Подлесных признается, что он чуть изменил оригинал, так как картина Ильи Репина почти квадратная, а в Староказанской церкви она горизонтальная. Олегу Подлесных пришлось добавить немного своего - людей и римских воинов. И ведь получилось, будто Илья Ефимович сам это сделал.
Причем история слегка интерпретированной копии картины Репина также удивительно схожа с подлинной. Картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых» Илья Репин писал по заказу настоятельницы Харьковского женского монастыря. Только потом ее выкупил император Александр III и поместил в Русский музей, в котором она хранится и до сих пор. И, кстати, Репин потом написал еще несколько повторов картины, которые выставлены в Киевском музее русского искусства и Харьковском художественном музее.
- А вот васнецовская роспись вам не интересна? - спрашивает Олег Подлесных и показывает на среднюю часть храма.
- Как? Откуда? Да, ну, не может быть…
У нас часто можно слышать об участии Виктора Васнецова в росписи того или иного храма. Храмов по Руси-матушке было тысячи, во многих из них, как утверждается до сих пор, есть васнецовская роспись. Но один художник не мог расписать столько храмов. Оказалось, все прозаически.
- На самом деле Васнецов расписал Владимирский собор в Киеве. И эта роспись на тот момент сразила многих, и все хотели в храме своего села, или в городах иметь такую же. Вот многие художники ездили смотреть его роспись во Владимирский собор и ее копировали. Так и появилась «васнецовская» роспись по всей России.
Староказанский храм не исключение. Он тоже был расписан художниками-копипастерами «под Васнецова». До наших дней от тех фресок осталось совсем чуть-чуть, и Олегу Подлесных с помощниками прошлось здорово потрудиться.
- Многое приходилось восстанавливать едва ли не с нуля. И не только рисунки, но и «васнецовские» орнаменты, - говорит Олег Подлесных.
Зато теперь в средней части храма, что стены, что, под куполом, такие, что будь ты неверующий, да хоть вообще атеист, встанешь, замерев в благоговении…
Откуда талант? Так КПСС же! Расписывал даже курсы высшей партийной школы
Олег Подлесных оказался личностью не менее интересной, чем его церковная роспись. Корни Олега Подлесных по материнской линии в Лебедяни, но сам он не местный. Родился в Воронеже, учился в Тамбовском военном инженерном училище. Умел рисовать, а потому его часто привлекали для изготовления плакатов, стендов, лозунгов, вроде «Навстречу съезду» или «Слава КПСС». Много лет служил на Дальнем Востоке. Там был комсомольским секретарем части.
- Меня даже направили на высшие партийные курсы ЦК КППС! И там тоже рисовал плакаты. Дачи командования и партийных боссов тоже расписывал, - честно рассказывает художник.
А когда грянули постперестроечные 90-е, все развалилось, и армия в том числе, он уволился в запас, перейдя на вольные хлеба художника. В Лебедяни ему оставила в наследство крестьянский краснокирпичный домик 1889 года постройки бабушка и он перебрался сюда.
Дом Олега Подлесных история отдельная. Не менее интересная. Старинную избу с русской печкой, он надстроил «голландским» этажом. Первый же этаж сохранил в прежнем виде, очень хорошо отремонтировав.
Все в избе аутентичное, и печь, и все ее элементы, включая чугунную заслонку работы Демидовских уральских заводов. А что не аутентичное, то мастерски сделано так же из элементов старины. Например, теплый пол в кухне вымощен кирпичом ручной работы, сохранившим даже отпечатки пальцев мастеров. Кирпичи Олег Подлесных навозил в рюкзаке с места сноса барской усадьбы. Мебель в доме тоже старинная, шкафы, буфеты, полки, вязанные монахинями троицкого монастыря коврики и покрывала. А старинное кресло-качалка когда-то было реквизитом липецкого драмтеатра им. Л.Н. Толстого.
- Кресло использовалось в спектакле «Чайка». Его Владимир Пахомов купил в Ельце, это работа фабрики братьев Тонет. Кресло в театре доломали, и пришлось много потрудиться, чтобы его отреставрировать, - рассказывает Оле Подлесных.
Второй этаж – самый натуральный салон для светских вечеров. Рояль, пианино, даже сцена небольшая есть. У Олега часто собираются музыканты, поэты, художники. Со сцены звучит камерная музыка, романсы, стихи. Причем частые гости не только из Липецка или Воронежа, но и Москвы и Санкт-Петербурга. Дом его так все и зовут – Дом художника.
А путь к Дому художника лежит по одной, по сути, по улице Ситникова, на которой находятся дома Замятина и Булгакова, дом, который превратил в музей лебедянец Сергей Соболев. К сожалнеию сам он ушел из жизни несколько лет назад, но его экспозиции остались Улица Ситникова плавно переходит в Южную и Гришина, где живет художник Подлесных. На этих улицах нельзя не погрузиться в культуру и искусство. Ими накрывает с головой еще в начале, у дома Евгения Замятина.
Затем - дом, в котором жила жена Михаила Булгакова с его пасынком, пока он отдельно ютился тут же, рядом, во флигельке, заканчивая «Мастера и Маргариту». Булгаковеды говорят, что именно здесь писалась сцена с разговором Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Появилась она после того, как Булгаков получил письмо о небывалой грозе в Москве.
«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете…».
Так и образует пара улиц Покрово-Инвалидной слободы Лебедяни целый туристический кластер внутри города, в нескольких сотнях метрах от которого недавно появилась новая достопримечательность – роспись древнего храма.
Храм на Тяпкиной горе: бисер и свиньи
Лебедянь в эти дни встречает гостей золотым убранством осени, новым мостом через Дон и Тяпкиной горой с металлическим буквами «Лебедянь». А венчает гору древняя церковь – иконы Казанской Божьей матери. Или просто Казанская церковь. Точнее – старая Казанская. До постройки в Лебедяни главного ныне большого Казанского собора, именно этот храм был соборным.
У старого собора длинная история. Построена Казанская церковь в 1771 году. Возводили ее всем миром, на средства прихожан. Службы в старособорной церкви проводились более ста пятидесяти лет, до тридцатых годов прошлого века. Пережил храм революцию, внутренние войны в русской православной церкви, разделение на «тихоновцев» и обновленцев. Храм стал прибежищем для монахов монахинь закрытых в тридцатых годах Сезёновского и Троекуровского монастырей.
Службы в храме остановились в 1937 году, когда в ссылку и лагеря отправились всего его служители и священники. В здании собора сначала организовали склад, затем коровник, а потом и в свинарник. Свинарник в церкви устроил главврач лебедянской больницы, которой передали строение. Свиней в здании церкви лебедянские медики разводили вплоть до 70-х годов. В 1971-м церковь признали памятником архитектуры, но у больницы не было средств на ее сохранение, и к 80-м годам церковь превратилась в руины. Пытались восстановить храм на волне вновь возникшего интереса к религии накануне 1000-летия крещения Руси, но деньги на реставрацию собрать не удалось. Началось восстановление бывшего собора только в начале этого века. Храм передали Лебедянско-Троицкому монастырю, в 2015-м в нем отслужили первую Евхаристию, а шесть лет спустя завершили его роспись, которая теперь удивляет многих.
Славен храм и легендой о разбойнике Тяпке. Сказания гласят, что в лебедянском Троицком монастыре жил на покаянии бывший боярин, разбойник Тяпка со своими подельниками. Говорят, что был Тяпка царским воеводой и ушел в разбойники, прихватив казну, которую ему было велено доставить в Тверь. Банда изменников государю обосновалась в районе нынешней Лебедяни и начала грабить купеческие суда, шедшие по Дону. А под старость Тяпка и его товарищи покаялись и ушли как раз в строящийся Троицкий монастырь, в нем бывшие разбойники делали кирпич для монастырских стен. Якобы похоронен бывший боярин-разбойник под стенами, или даже в самом Староказанском храме. Якобы даже его надгробная плита была цела чуть ли не до начала XX века, когда ее разбил на спор с местными купцами гастролировавший с цирком в Лебедяни силач…
Репин и Васнецов, а также немного Интернета
В Староказанскую церковь мы приехали после службы, ближе к обеду, когда в нем уже не было никого, в сопровождении художника Олега Подлесных, занимавшегося росписью храма. Это он и его помощники написали на стенах трапезной церкви три картины, которые приходят посмотреть даже люди неверующие. Именно картины, а не иконы.
- Если честно, даже не знаю, почему возник такой интерес именно к этим картинам, - говорит Олег Подлесных, соглашаясь тем, что в деле искусства порой «выстреливает» то, от чего ничего не ждешь, и что даже находится вне зоны внимания.
- Хотя да, я понимаю. Вот эта картина, на которой Иисус и грешница, плачущая, скрывающая свое лицо, а рядом книжки, фарисеи, готовые ее побить камнями. И вот за нее заступается Христос. Он чертит на песке слова «Не судите, да не судимы будете», как одну из семи заповедей. Эта картина написана на стене, где происходит таинство исповеди, и эта евангельская история с блудницей, она к месту, и она колоритна, - говорит Олег.
Такой же пронизывающий сюжет у другой картины – «Крестный путь Христа».
- В это картине изображен весь земной путь Иисуса Христа. От Иосифа, считающегося его земным, приемным отцом, от входа в Иерусалим, где Богочеловека встречают пальмовыми ветвями. Вот, кстати, девочка с пальмовым листом – это из этой истории, - продолжает Олег Подлесных.
– Но, это совершенно вольно-интерпритированные картинки из Интернета, - вдруг признается художник. – Я даже не скажу кто их автор. Иисус с крестом похож на работу Микеланджело. Но это не Микеланджело.
Оказывается такая же история с Иисусом и грешницей. Сюжет евангельский, но сама картинка, мотивы которой использованы Олегом Подлесных, тоже из всемирной Сети.
- Перед тем, как расписывать трапезную, настоятельница Лебедянско-Троицкого монастыря матушка Гликерия показала мне изображения, которые она хотела бы видеть на стенах. Вот и получилось то, что видите, и то, что люди хорошо приняли.
Автор же третьей картины, самой большой и эпохальной, хорошо известен – Илья Репин. Это «Остановление казни невинно осужденных». На ней изображен Николай Мирликийский Чудотворец, который остановил казнь трех невинных человек. Олег Подлесных признается, что он чуть изменил оригинал, так как картина Ильи Репина почти квадратная, а в Староказанской церкви она горизонтальная. Олегу Подлесных пришлось добавить немного своего - людей и римских воинов. И ведь получилось, будто Илья Ефимович сам это сделал.
Причем история слегка интерпретированной копии картины Репина также удивительно схожа с подлинной. Картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых» Илья Репин писал по заказу настоятельницы Харьковского женского монастыря. Только потом ее выкупил император Александр III и поместил в Русский музей, в котором она хранится и до сих пор. И, кстати, Репин потом написал еще несколько повторов картины, которые выставлены в Киевском музее русского искусства и Харьковском художественном музее.
- А вот васнецовская роспись вам не интересна? - спрашивает Олег Подлесных и показывает на среднюю часть храма.
- Как? Откуда? Да, ну, не может быть…
У нас часто можно слышать об участии Виктора Васнецова в росписи того или иного храма. Храмов по Руси-матушке было тысячи, во многих из них, как утверждается до сих пор, есть васнецовская роспись. Но один художник не мог расписать столько храмов. Оказалось, все прозаически.
- На самом деле Васнецов расписал Владимирский собор в Киеве. И эта роспись на тот момент сразила многих, и все хотели в храме своего села, или в городах иметь такую же. Вот многие художники ездили смотреть его роспись во Владимирский собор и ее копировали. Так и появилась «васнецовская» роспись по всей России.
Староказанский храм не исключение. Он тоже был расписан художниками-копипастерами «под Васнецова». До наших дней от тех фресок осталось совсем чуть-чуть, и Олегу Подлесных с помощниками прошлось здорово потрудиться.
- Многое приходилось восстанавливать едва ли не с нуля. И не только рисунки, но и «васнецовские» орнаменты, - говорит Олег Подлесных.
Зато теперь в средней части храма, что стены, что, под куполом, такие, что будь ты неверующий, да хоть вообще атеист, встанешь, замерев в благоговении…
Откуда талант? Так КПСС же! Расписывал даже курсы высшей партийной школы
Олег Подлесных оказался личностью не менее интересной, чем его церковная роспись. Корни Олега Подлесных по материнской линии в Лебедяни, но сам он не местный. Родился в Воронеже, учился в Тамбовском военном инженерном училище. Умел рисовать, а потому его часто привлекали для изготовления плакатов, стендов, лозунгов, вроде «Навстречу съезду» или «Слава КПСС». Много лет служил на Дальнем Востоке. Там был комсомольским секретарем части.
- Меня даже направили на высшие партийные курсы ЦК КППС! И там тоже рисовал плакаты. Дачи командования и партийных боссов тоже расписывал, - честно рассказывает художник.
А когда грянули постперестроечные 90-е, все развалилось, и армия в том числе, он уволился в запас, перейдя на вольные хлеба художника. В Лебедяни ему оставила в наследство крестьянский краснокирпичный домик 1889 года постройки бабушка и он перебрался сюда.
Дом Олега Подлесных история отдельная. Не менее интересная. Старинную избу с русской печкой, он надстроил «голландским» этажом. Первый же этаж сохранил в прежнем виде, очень хорошо отремонтировав.
Все в избе аутентичное, и печь, и все ее элементы, включая чугунную заслонку работы Демидовских уральских заводов. А что не аутентичное, то мастерски сделано так же из элементов старины. Например, теплый пол в кухне вымощен кирпичом ручной работы, сохранившим даже отпечатки пальцев мастеров. Кирпичи Олег Подлесных навозил в рюкзаке с места сноса барской усадьбы. Мебель в доме тоже старинная, шкафы, буфеты, полки, вязанные монахинями троицкого монастыря коврики и покрывала. А старинное кресло-качалка когда-то было реквизитом липецкого драмтеатра им. Л.Н. Толстого.
- Кресло использовалось в спектакле «Чайка». Его Владимир Пахомов купил в Ельце, это работа фабрики братьев Тонет. Кресло в театре доломали, и пришлось много потрудиться, чтобы его отреставрировать, - рассказывает Оле Подлесных.
Второй этаж – самый натуральный салон для светских вечеров. Рояль, пианино, даже сцена небольшая есть. У Олега часто собираются музыканты, поэты, художники. Со сцены звучит камерная музыка, романсы, стихи. Причем частые гости не только из Липецка или Воронежа, но и Москвы и Санкт-Петербурга. Дом его так все и зовут – Дом художника.
А путь к Дому художника лежит по одной, по сути, по улице Ситникова, на которой находятся дома Замятина и Булгакова, дом, который превратил в музей лебедянец Сергей Соболев. К сожалнеию сам он ушел из жизни несколько лет назад, но его экспозиции остались Улица Ситникова плавно переходит в Южную и Гришина, где живет художник Подлесных. На этих улицах нельзя не погрузиться в культуру и искусство. Ими накрывает с головой еще в начале, у дома Евгения Замятина.
Затем - дом, в котором жила жена Михаила Булгакова с его пасынком, пока он отдельно ютился тут же, рядом, во флигельке, заканчивая «Мастера и Маргариту». Булгаковеды говорят, что именно здесь писалась сцена с разговором Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Появилась она после того, как Булгаков получил письмо о небывалой грозе в Москве.
«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете…».
Так и образует пара улиц Покрово-Инвалидной слободы Лебедяни целый туристический кластер внутри города, в нескольких сотнях метрах от которого недавно появилась новая достопримечательность – роспись древнего храма.
2 395
краелюб
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