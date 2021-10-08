Коронавирус

22 минуты назад

За сутки в Липецкой области снова выявили рекордное количество случаев COVID-19

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области снова выявили рекордное количество случаев COVID-19

Предыдущий рекорд продержался всего два дня. 6 октября 2021 года было выявлено 255 новых случаев. Для сравнения: 8 октября 2020 года медики выявили 50 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 261 новый случай коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 300 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 000 случаев COVID-19, выздоровели 48 119 человек, умерли 1 743 человека.

В России за сутки выявлены 27 246 случаев COVID-19, выздоровели 20 566 человек, умер — 936 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 717 356 случаев COVID-19, выздоровели 6 819 796 человек, умерли — 214 485 человек.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Противно уже

5 минут назад
Со школами лицемерие.Кашляющих на уроках разносчиков инфекции,в упор не замечают и не видят.А другие из за них должны рисковать семьями и работой из за больничных.Зато формальности какие то глупые типо соблюдают.
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Вообще то

11 минут назад
ничего удивительного, идем на новый антирекорд 300 случаев. Все это из- за недостаточной профилактики...
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Статистика по приказу

12 минут назад
Медики сейчас работают за премии и статистика не объективна. Модная болезнь для продажи модных поививок
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