22 минуты назад
За сутки в Липецкой области снова выявили рекордное количество случаев COVID-19
Предыдущий рекорд продержался всего два дня. 6 октября 2021 года было выявлено 255 новых случаев. Для сравнения: 8 октября 2020 года медики выявили 50 новых случаев COVID-19.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 55 000 случаев COVID-19, выздоровели 48 119 человек, умерли 1 743 человека.
В России за сутки выявлены 27 246 случаев COVID-19, выздоровели 20 566 человек, умер — 936 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 717 356 случаев COVID-19, выздоровели 6 819 796 человек, умерли — 214 485 человек.
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