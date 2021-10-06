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За сутки в Липецкой области выявили рекордное количество случаев COVID-19
За минувшие сутки медики зафиксировали 255 случаев коронавирусной инфекции. Обновился рекорд от 9 июля 2021 года, когда было выявлено 252 случая. Для сравнения: 6 октября 2020 года медики обнаружили 46 новых случаев COVID-19.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 487 случаев COVID-19, выздоровели 47 526 человек, умерли 1 722 человека.
В России за сутки выявлены 25 133 случая COVID-19, выздоровел 19 841 человек, умерли — 929 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 662 560 случаев COVID-19, выздоровели 6 778 900 человек, умерли — 212 625 человек.
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Вирусолог Иосиф Генрихович Блюмберг
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