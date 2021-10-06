Коронавирус

сегодня, 11:37

За сутки в Липецкой области выявили рекордное количество случаев COVID-19

19 1687
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили рекордное количество случаев COVID-19

За минувшие сутки медики зафиксировали 255 случаев коронавирусной инфекции. Обновился рекорд от 9 июля 2021 года, когда было выявлено 252 случая. Для сравнения: 6 октября 2020 года медики обнаружили 46 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 255 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, 339 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 487 случаев COVID-19, выздоровели 47 526 человек, умерли 1 722 человека.

В России за сутки выявлены 25 133 случая COVID-19, выздоровел 19 841 человек, умерли — 929 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 662 560 случаев COVID-19, выздоровели 6 778 900 человек, умерли — 212 625 человек.
19 1687
#коронавирус
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Комментарии (19)

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Лавочница

4 минуты назад
Статистика, Чтобы не болеть нужно жить как подобает человеку: следить за собой, тренироваться в тренажёрных залах, бегать трусцой, чаще посещать баню, жить в Тропиках или хотя бы Субтропиках...
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гость

12 минут назад
Статистика, ну а что, Голикова в очередной раз пожаловалась главному, что легкомысленные люди поздно обращаются к врачу. Поэтому даже и детская заболеваемость ковидом выросла в разы. Поняли, кто во всем виноват?
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Статистика

16 минут назад
В России смертность 900 при той же заболеваемости, что к примеру в Великобритании, где - 160 человек. Процент смертности в России огромный. Человек заболевает, ждёт врача 2 дня дома, или идёт в поликлинику, сидит в очереди, сдаёт анализы, сидит дома без нужного лечения. А время идёт. Начинаются осложнения, поражения лёгких, скорая, тяжёлая форма, больница, лотерея жизнь или смерть... Это Россия
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Игорь

16 минут назад
Не существует никакого "ковида".
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Коронавирус

19 минут назад
А че, разве я ни ОРВИ?
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Вирусолог Иосиф Генрихович Блюмберг

20 минут назад
Надо всем затариться жратвой и выпивкой. И всем не выходить из дома 2 недели. Всем! Остановить все фабрики, заводы, закрыть магазины и т. д. Тогда коронавирус подохнет...
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Пока вы в маске

21 минуту назад
Мели емеля, твоя неделя
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ай

23 минуты назад
Николай, а вы верите статистик за прошлый год? там практически всем писали ОРВИ и все было тоже самое и в поликлиниках, и в больницах
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.

31 минуту назад
Россия, ну почему же, вот в Москве все хорошо. Планируют ввести экспресс-тестирование столичных школьников. Чтобы им было безопаснее учиться. А наших провинциальных школьников не жаль, как и их родителей.
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А если бы

34 минуты назад
Врачей не ждали по 2 суток на вызов да плюс еще тестировали,вот тогда бы были реальные цифры.
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