В ЕГУ назвали фейком информацию об отстранении от работы не привитых от ковида преподавателей

«В нашем вузе работают образованные люди» - прокомментировала ситуацию ректор Евгения Герасимова.

«Сотрудников ЕГУ им. Бунина, которые не прошли обязательную вакцинацию в срок до 6 октября, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Такой приказ издала ректор университета Герасимова», - такие сообщения появились в липецких соцсетях.



За комментариями мы обратились к ректору этого вуза Евгении Герасимовой.



- У нас привиты 98,8% преподавателей. У остальных есть медотводы от вакцинации. Кого же нам увольнять? - удивилась Евгения Герасимова.



По словам ректора, уже к 1 сентября в вузе были привиты 90% преподавателей. А по состоянию на сегодня вакцинированы от ковида более 60% студентов, в их числе — каждый второй студен-иностранец.



- В нашем вузе работают образованные люди. Мы верим в нашу науку и нашу вакцину. А еще у нас на достойном уровне ведется просветительская работа, - сказала Евгения Герасимова.



В ЕГУ имени И.А. Бунина работают 350 преподавателей и учатся 4600 студентов.