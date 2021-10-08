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В ЕГУ назвали фейком информацию об отстранении от работы не привитых от ковида преподавателей

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#коронавирус
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В ЕГУ назвали фейком информацию об отстранении от работы не привитых от ковида преподавателей

«В нашем вузе работают образованные люди» - прокомментировала ситуацию ректор Евгения Герасимова.

«Сотрудников ЕГУ им. Бунина, которые не прошли обязательную вакцинацию в срок до 6 октября, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Такой приказ издала ректор университета Герасимова», - такие сообщения появились в липецких соцсетях.

За комментариями мы обратились к ректору этого вуза Евгении Герасимовой.

- У нас привиты 98,8% преподавателей. У остальных есть медотводы от вакцинации. Кого же нам увольнять? - удивилась Евгения Герасимова.

По словам ректора, уже к 1 сентября в вузе были привиты 90% преподавателей. А по состоянию на сегодня вакцинированы от ковида более 60% студентов, в их числе — каждый второй студен-иностранец.

- В нашем вузе работают образованные люди. Мы верим в нашу науку и нашу вакцину. А еще у нас на достойном уровне ведется просветительская работа, - сказала Евгения Герасимова.

В ЕГУ имени И.А. Бунина работают 350 преподавателей и учатся 4600 студентов.
6 592
#коронавирус
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Комментарии (6)

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они верят учёным и вакцинам

24 минуты назад
Образ образованного человека складывается из множества критериев и качеств личности: Наличие образования. Владение языками. Культура поведения. Расширенный кругозор. Начитанность. Широкий словарный запас. Эрудированность. Коммуникабельность. Тяга к знаниям. Красноречие. Гибкость ума. Умение анализировать. -
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Биолог

29 минут назад
Зоолог, образованный-это всесторонне развитый и ,конечно, грамотный...
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наоборот

31 минуту назад
Зоолог, а как правильно--делать вакцину или ставить вакцину? Уже давно все возмущаются,что вакцину(в данном случае -жижу) ДЕЛАЮТ....Ставят клизмы....
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граф Де Ля Фер

43 минуты назад
"Образованные люди"? Сомнительно, конечно.
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Зоолог

45 минут назад
наоборот, что значит «делать жижу»? Образованный - грамотный. Это не про тебя.
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наоборот

58 минут назад
Образованные люди НЕ ВЕРЯТ в эти жижи и не делают их....
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