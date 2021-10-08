Общество
сегодня, 09:33
В ЕГУ назвали фейком информацию об отстранении от работы не привитых от ковида преподавателей
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«В нашем вузе работают образованные люди» - прокомментировала ситуацию ректор Евгения Герасимова.
«Сотрудников ЕГУ им. Бунина, которые не прошли обязательную вакцинацию в срок до 6 октября, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Такой приказ издала ректор университета Герасимова», - такие сообщения появились в липецких соцсетях.
За комментариями мы обратились к ректору этого вуза Евгении Герасимовой.
- У нас привиты 98,8% преподавателей. У остальных есть медотводы от вакцинации. Кого же нам увольнять? - удивилась Евгения Герасимова.
По словам ректора, уже к 1 сентября в вузе были привиты 90% преподавателей. А по состоянию на сегодня вакцинированы от ковида более 60% студентов, в их числе — каждый второй студен-иностранец.
- В нашем вузе работают образованные люди. Мы верим в нашу науку и нашу вакцину. А еще у нас на достойном уровне ведется просветительская работа, - сказала Евгения Герасимова.
В ЕГУ имени И.А. Бунина работают 350 преподавателей и учатся 4600 студентов.
За комментариями мы обратились к ректору этого вуза Евгении Герасимовой.
- У нас привиты 98,8% преподавателей. У остальных есть медотводы от вакцинации. Кого же нам увольнять? - удивилась Евгения Герасимова.
По словам ректора, уже к 1 сентября в вузе были привиты 90% преподавателей. А по состоянию на сегодня вакцинированы от ковида более 60% студентов, в их числе — каждый второй студен-иностранец.
- В нашем вузе работают образованные люди. Мы верим в нашу науку и нашу вакцину. А еще у нас на достойном уровне ведется просветительская работа, - сказала Евгения Герасимова.
В ЕГУ имени И.А. Бунина работают 350 преподавателей и учатся 4600 студентов.
6 592
они верят учёным и вакцинам
Биолог
наоборот
граф Де Ля Фер
Зоолог
наоборот