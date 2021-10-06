В липецкой поликлинике №7 открыли третий инфекционный бокс, отгородив его стульями

Пациенты возмущаются, но это необходимость.





















В редакцию GOROD48 обратилась пациентка Липецкой городской поликлиники №7, которая пожаловалась: в поликлинике принимают температурящих «ковидных» больных по соседству с посетителями процедурного кабинета. Инфекционный бокс отделяют от остальных только выставленные в ряд стулья.- Толпу ковидных больных отделяют только стульями, медсестры плачут, - посетовала женщина по имени Ирина. - Я хожу в процедурный кабинет и считаю, что творится бардак, что мои здоровье и жизнь подвергают опасности.Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой городской поликлиники №7 Игорь Волкорезов, вчера в поликлинике открыли третий инфекционный бокс для приёма температурящих больных, до этого таких боксов было два. Чтобы построить перегородку для нового бокса, нужно время и деньги — этого просто сделать не успели.— Принципы изолирования и дистанцирования у нас соблюдены, есть отдельный вход, — сообщил Игорь Волкорезов. — Мы не смешиваем больных. Но уже вчера начали возмущаться две наши массажистки. Если такое дело, я считаю, надо вообще закрыть физиопороцедуры — сейчас не то время, чтобы, условно говоря, ходить греть коленки. Но перегородку мы делать будем.Необходимость открытия третьего инфекционного бокса связана с тем, что два бокса не справлялись с потоком пациентов. Вчера с температурой и симптомами ОРВИ в поликлинику №7 пришли 300 человек. Два бокса при максимальной нагрузке на врачей могли принять только 180 пациентов, 120 оказались «лишними». Сейчас врачи поликлиники в день принимают по 70-90 больных.— И это такая нагрузка, после которой можно только упасть, — говорит Игорь Волкорезов.Игорь Волкорезов также добавил, что не всех обратившихся в инфекционный бокс следует рассматривать как больных коронавирусом, у них может быть и банальное ОРВИ. Но в ситуации пандемии потоки пациентов все равно разделяют, как могут.