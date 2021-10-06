Здоровье

19 минут назад

В липецкой поликлинике №7 открыли третий инфекционный бокс, отгородив его стульями

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#коронавирус #поликлиника
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В липецкой поликлинике №7 открыли третий инфекционный бокс, отгородив его стульями

Пациенты возмущаются, но это необходимость.

В редакцию GOROD48 обратилась пациентка Липецкой городской поликлиники №7, которая пожаловалась: в поликлинике принимают температурящих «ковидных» больных по соседству с посетителями процедурного кабинета. Инфекционный бокс отделяют от остальных только выставленные в ряд стулья.

- Толпу ковидных больных отделяют только стульями, медсестры плачут, - посетовала женщина по имени Ирина. - Я хожу в процедурный кабинет и считаю, что творится бардак, что мои здоровье и жизнь подвергают опасности.

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Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой городской поликлиники №7 Игорь Волкорезов, вчера в поликлинике открыли третий инфекционный бокс для приёма температурящих больных, до этого таких боксов было два. Чтобы построить перегородку для нового бокса, нужно время и деньги — этого просто сделать не успели.

— Принципы изолирования и дистанцирования у нас соблюдены, есть отдельный вход, — сообщил Игорь Волкорезов. — Мы не смешиваем больных. Но уже вчера начали возмущаться две наши массажистки. Если такое дело, я считаю, надо вообще закрыть физиопороцедуры — сейчас не то время, чтобы, условно говоря, ходить греть коленки. Но перегородку мы делать будем.

Необходимость открытия третьего инфекционного бокса связана с тем, что два бокса не справлялись с потоком пациентов. Вчера с температурой и симптомами ОРВИ в поликлинику №7 пришли 300 человек. Два бокса при максимальной нагрузке на врачей могли принять только 180 пациентов, 120 оказались «лишними». Сейчас врачи поликлиники в день принимают по 70-90 больных.

— И это такая нагрузка, после которой можно только упасть, — говорит Игорь Волкорезов.

Игорь Волкорезов также добавил, что не всех обратившихся в инфекционный бокс следует рассматривать как больных коронавирусом, у них может быть и банальное ОРВИ. Но в ситуации пандемии потоки пациентов все равно разделяют, как могут.
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#коронавирус #поликлиника
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Комментарии (6)

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Лена

2 минуты назад
Всё,как всегда! Когда в прошлом году в октябре все повально болели, вообще никакого раздельного приема в поликлинике не было. Все сидели в узких коридорах буквально плечо к плечу по 3-4 часа и с температурой и с подозрением на ковид и люди с подтвержденным ковидом. Сама так же сидела вроде как с ОРВИ. К сожалению, так везде!
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Максим

5 минут назад
21, не кошмар, а оптимизация медицины. скажи спасибо ЕР и иди голосуй дальше
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Седой с ЛТЗ

6 минут назад
Не время греть коленки. А что туда пришли больные с температурой? Не только пришли, но наверное приехали на общественном транспорте. Да, потому как вместо 24 терапевтов осталось только шесть. Остальных наверное ковид выкосил. Знаю, был один путевый врач и то в Питер подался.
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Ваш

6 минут назад
При Сталине огородили бы колючей проволокой с автоматчиками
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Специально дана установка всех перезаразить

7 минут назад
Жуть жуткая!
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21

11 минут назад
Кошмар.
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