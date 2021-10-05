Липецкие археологи нашли останки людей бронзового века со следами трепанации черепов

Вместе с останками древних кочевников найдены изделия из металла и игральные кости

Экспедиция Липецкой региональной научной общественной организацией «Археологические исследования» под руководством Андрея Желудкова сделала несколько уникальных открытий во время раскопок кургана у села Волхонские Выселки у южной окраине Чаплыгина.По словам ученых, этот курган обнаружен в 2020 году и сразу привлёк к себе пристальное внимание историков. Во время раскопок в кургане найдено пять погребений эпохи бронзы (III-II тысячелетие до н.э.).Среди прочих выделяется парное детское захоронение Среднедонской катакомбной культуры, племена которой были кочевниками-скотоводами и жили на территории современной Липецкой области в XXVIII – XXII веках до н.э. В погребальной яме находился керамический сосуд, типичный для позднего этапа существования культуры, три миниатюрные бронзовые бусинки и несколько игральных костей.Еще одно парное захоронение, на этот раз взрослых людей, сделано «пакетом» - кости умерших сложены не в анатомическом порядке, а так, будто их собрали и перезахоронили.- Исследовать останки ещё предстоит антропологам, но сейчас можно сказать, что их черепа искусственно деформированы и несут на себе следы трепанаций. В погребальной яме выявлены два богато украшенных целых глиняных сосуда и бронзовое кольцо, - рассказывают археологи.Примечательно, что это самые северные захоронения представителей этой культуры, обнаруженное за всю историю археологического изучения памятников погребальной обрядности.К тому же сам погребальный обряд не характерен для академического представления - по стратиграфии не прослеживается погребальная камера-катакомба, по которой археологическая культура получила свое название. Ученые уверены, что захоронение хронологически относится к закату этой культуры.Работы проводятся при поддержке гранта Фонда президентских грантов «Металлургия Липецкого края: от истоков к «Петровскому прорыву».