Общество

сегодня, 16:19

Работы на Петровском мосту завершены, ремонт участка улицы Зои Космодемьянской начнется этой ночью

10 618
#дорожные работы
Работы на Петровском мосту завершены, ремонт участка улицы Зои Космодемьянской начнется этой ночью
Строители отремонтировали дорожное полотно на Петровском мосту по направлению движения в сторону НЛМК. На участке общей площадью около восьми тысяч квадратных метров сфрезеровали старое покрытие и уложили новое.
 
- Следующим объектом ремонта «большими картами» станет отрезок улицы Зои Космодемьянской от площади Мира до торгового центра «Квартал». Здесь дорожники  также срежут старое полотно и уложат новое покрытие. Общая площадь производства работ – почти восемь тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
 
Движение здесь осуществляется по одной полосе в каждом направлении, поэтому дорожники будут работать только по ночам, чтобы не мешать липчанам. Ремонт начнется сегодня и завершится до конца этой недели.

10 618
#дорожные работы

Комментарии (10)

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строитель

47 минут назад
Читатель, не собираемся
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Читатель

51 минуту назад
А участок от перекрестка с ул. Октябрьской до начала моста делать не собираются?
ответить

скажите

54 минуты назад
Кто знает, терминалы для старых транспортных карт заработали?
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Интересно?

55 минут назад
Житель Липецка, Благодарю!
ответить

летели два крокодила...

56 минут назад
Что хотим то и летим., куда летим?
ответить

Житель Липецка

сегодня, 16:36
Что хотим то и летим., Это муниципальная собственность.
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Ужас

сегодня, 16:35
Всё лето сидели, обещаниями кормили, теперь как похолодало стали асфальт класть! И не понятно , то ул Зегеля 3 месяца делали с полным перекрытием, а тут меньше чем за неделю сделали и то чисто по ночам. Интересно сколько такой асфальт пролежит.
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Житель Липецка

сегодня, 16:32
Интересно?, На верхнем этаже находятся художественные мастерские.
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Что хотим то и летим.

сегодня, 16:31
Интересно?, ЭТО САМОСТРОЙ С ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ, И К ТОМУЖЕ НЕ УЗАКОНИН.
ответить

Интересно?

сегодня, 16:26
А что за верхнем этаже дома на фото на пл Мира?
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