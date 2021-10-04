Работы на Петровском мосту завершены, ремонт участка улицы Зои Космодемьянской начнется этой ночью

Строители отремонтировали дорожное полотно на Петровском мосту по направлению движения в сторону НЛМК. На участке общей площадью около восьми тысяч квадратных метров сфрезеровали старое покрытие и уложили новое.



- Следующим объектом ремонта «большими картами» станет отрезок улицы Зои Космодемьянской от площади Мира до торгового центра «Квартал». Здесь дорожники также срежут старое полотно и уложат новое покрытие. Общая площадь производства работ – почти восемь тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Движение здесь осуществляется по одной полосе в каждом направлении, поэтому дорожники будут работать только по ночам, чтобы не мешать липчанам. Ремонт начнется сегодня и завершится до конца этой недели.



