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Около 150 собак отравились в подмосковном приюте
Около 150 собак отравились в приюте "Лохматая душа" в подмосковном Чехове, 16 из них погибли. Как сообщила ТАСС создатель и директор приюта Валентина Силич, точная причина отравления пока не установлена.
После случившегося представители приюта сразу вызвали на место ветеринарные службы и врачей. "Благодаря им большую часть животных удалось спасти. Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию", - сказала Силич. Сейчас около 60 животных находятся в тяжелом состоянии после отравления.
«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется „Наш дом“, пострадал приют „Лесной“ здесь в Подмосковье», — добавила Валентина Силич.
Прокуратура Московской области начала проверку по данному инциденту. Проводятся экспертизы.
После случившегося представители приюта сразу вызвали на место ветеринарные службы и врачей. "Благодаря им большую часть животных удалось спасти. Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию", - сказала Силич. Сейчас около 60 животных находятся в тяжелом состоянии после отравления.
«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется „Наш дом“, пострадал приют „Лесной“ здесь в Подмосковье», — добавила Валентина Силич.
Прокуратура Московской области начала проверку по данному инциденту. Проводятся экспертизы.