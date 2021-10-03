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Около 150 собак отравились в подмосковном приюте

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Около 150 собак отравились в приюте "Лохматая душа" в подмосковном Чехове, 16 из них погибли. Как сообщила ТАСС создатель и директор приюта Валентина Силич, точная причина отравления пока не установлена.

После случившегося представители приюта сразу вызвали на место ветеринарные службы и врачей. "Благодаря им большую часть животных удалось спасти. Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию", - сказала Силич. Сейчас около 60 животных находятся в тяжелом состоянии после отравления.

«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется „Наш дом“, пострадал приют „Лесной“ здесь в Подмосковье», — добавила Валентина Силич.

Прокуратура Московской области начала проверку по данному инциденту. Проводятся экспертизы.
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