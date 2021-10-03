Липчанка не вошла в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021»

Ольга Дронова завершила участие в конкурсе.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз.





Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области



Как сообщает официальный сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», в Ростове-на-Дону на площадке лицея № 11 объявлены имена 15 лауреатов этого конкурса. Они продолжат борьбу за звание учителя года в ходе испытаний «Классный час» и «Мастер-класс», по итогам которых станет известна пятерка призёров. Учитель биологии и химии гимназии № 12 «Гармония» Ольга Дронова в число лауреатов конкурса не попала.Победитель будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.