Происшествия
52 минуты назад
В Липецке ищут пропавшую пенсионерку
Женщина вышла из дома в поселке Матырский и пропала.
Волонтеры отряда «Патруль» просят помощи в поиске 79-летней Валентины Кузнецовой.
Женщина вышла из дома на Энергостроителей 28 сентября и до сих пор о ее местоположении ничего не известно. Похожую женщину видел на остановке «СНТ-Дачный 5».
Приметы Валентины Кузнецовой: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета в зеленое пальто.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Кузнецовой, просят звонить по телефонам «112» или 8-908-604-78-64.
Женщина вышла из дома на Энергостроителей 28 сентября и до сих пор о ее местоположении ничего не известно. Похожую женщину видел на остановке «СНТ-Дачный 5».
Приметы Валентины Кузнецовой: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета в зеленое пальто.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Кузнецовой, просят звонить по телефонам «112» или 8-908-604-78-64.