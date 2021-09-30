В Липецке ищут пропавшую пенсионерку

Женщина вышла из дома в поселке Матырский и пропала.



Волонтеры отряда «Патруль» просят помощи в поиске 79-летней Валентины Кузнецовой.



Женщина вышла из дома на Энергостроителей 28 сентября и до сих пор о ее местоположении ничего не известно. Похожую женщину видел на остановке «СНТ-Дачный 5».



Приметы Валентины Кузнецовой: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета в зеленое пальто.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Кузнецовой, просят звонить по телефонам «112» или 8-908-604-78-64.

