Происшествия

52 минуты назад

В Липецке ищут пропавшую пенсионерку

401
#без вести пропавшие
В Липецке ищут пропавшую пенсионерку

Женщина вышла из дома в поселке Матырский и пропала.

Волонтеры отряда «Патруль» просят помощи в поиске 79-летней Валентины Кузнецовой.

Женщина вышла из дома на Энергостроителей 28 сентября и до сих пор о ее местоположении ничего не известно. Похожую женщину видел на остановке «СНТ-Дачный 5».

Приметы Валентины Кузнецовой: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета в зеленое пальто.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Кузнецовой, просят звонить по телефонам «112» или 8-908-604-78-64.
401
#без вести пропавшие

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