Происшествия

24 минуты назад

В Липецкой области ищут 80-летнего мужчину

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#пропавшие без вести
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В Липецкой области ищут 80-летнего мужчину

Он пропал 27 сентября.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», в Липецкой области пропал 80-летний Михаил Коломыцев. Он ушёл из дома в селе Нижнее Казачье Задонского района 27 сентября и до сих пор не вернулся.

Приметы мужчины: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Был одет в камуфляжную куртку цвета хаки, темно-серые штаны, черные галоши, серую кепку.
1 370
#пропавшие без вести
1

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9 минут назад
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