В Липецкой области ищут 80-летнего мужчину

Он пропал 27 сентября.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», в Липецкой области пропал 80-летний Михаил Коломыцев. Он ушёл из дома в селе Нижнее Казачье Задонского района 27 сентября и до сих пор не вернулся.



Приметы мужчины: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые.



Был одет в камуфляжную куртку цвета хаки, темно-серые штаны, черные галоши, серую кепку.