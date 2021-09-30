Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 30 сентября. Первый осенний месяц заканчивается, но этот день еще порадует нас теплом. Водителям лучше проложить маршрут мимо площади Танкистов. Врачи ждут липчан на бесплатные прививки. Сегодня приступит к работе новый вице-мэр Липецка. Эрудит-марафон пройдет в научной библиотеке. Сегодня можно успеть оценить свою финансовую грамотность. В кинотеатрах города — премьеры недели.

Погода



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза.



Дороги



В районе площади Танкистов



ЛипецкЯндекс.Карты



Итальянский плов



Да, именно так иногда называют традиционное блюдо итальянской кухни. Но готовить его не сложнее плова: смотрите видеорецепт Ольги и повторяйте.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @olga_tartyn



Бесплатные прививки



30 сентября в Липецке будут работать два мобильных пункта вакцинации от COVID-19.







Кадровые перестановки



Вчера Константин Востриков последний день отработал в должности первого заместителя главы администрации Липецка, сегодня он займет кресло вице-губернатора региона. А вот на должность первого вице-мэра 30 сентября заступает Вадим Негробов, который ранее работал председателем городского департамента ЖКХ.



Посвящение Есенину



30 сентября в Липецке подведут итоги конкурса чтецов «Сила звонкого слова», посвящённого творчеству Сергея Есенина. Жюри оценивало конкурсантов очно. Всех участников сегодня наградят дипломами, а победителей – дипломами лауреатов и призами.



Полезная акция



Сегодня в ГДМ «Октябрь» завершается благотворительная экологическая акция. В четверг там еще принимают пластиковые крышечки. Все собранные крышечки будут переданы заводу по переработке пластика. На деньги, полученные от предприятия, купят подарки и вещи первой необходимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суть акции заключается в привлечении детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач, ведь каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без каких-либо материальных средств, а «мусор» является ценным и нужным ресурсом.



Памяти предков



Сегодня в научной библиотеке в 17:00 начнется очередное заседание клуба «КЛИО» — «1941: чёрный год русской истории» (16+), которое пройдет в рамках эрудит-марафона «От Руси до России». Ведущий заседания — доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ Виктор Томилин.



Финансовая грамотность



30 сентября завершает



Теплые картины



Сегодня еще можно успеть на персональную выставку известного лебедянского художника Петра Космакова. Всех желающих ждут до 17:30 в ОЦКНТ.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЦКНТ Липецк (@ocknt_lipetsk)



Премьеры недели



30 сентября на экраны липецких кинотеатров выходят семь премьер — от милых мультиков до продолжения франшизы Marvel. Расскажем про три новинки проката.



«Её заветное желание» (12+). Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всё время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять её взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.





«Ничья» (16+). 14-летняя Вика живёт в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А ещё у неё есть ребёнок, о котором никто не должен знать.





«Веном 2» (16+). Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берёт интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза.В районе площади Танкистов возможны пробки , там еще настраивают новые светофоры. Ориентируетесь на интерактивную карту и объезжайте заторы.Да, именно так иногда называют традиционное блюдо итальянской кухни. Но готовить его не сложнее плова: смотрите видеорецепт Ольги и повторяйте.30 сентября в Липецке будут работать два мобильных пункта вакцинации от COVID-19.Вчера Константин Востриков последний день отработал в должности первого заместителя главы администрации Липецка, сегодня он займет кресло вице-губернатора региона. А вот на должность первого вице-мэра 30 сентября заступает Вадим Негробов, который ранее работал председателем городского департамента ЖКХ.30 сентября в Липецке подведут итоги конкурса чтецов «Сила звонкого слова», посвящённого творчеству Сергея Есенина. Жюри оценивало конкурсантов очно. Всех участников сегодня наградят дипломами, а победителей – дипломами лауреатов и призами.Сегодня в ГДМ «Октябрь» завершается благотворительная экологическая акция. В четверг там еще принимают пластиковые крышечки. Все собранные крышечки будут переданы заводу по переработке пластика. На деньги, полученные от предприятия, купят подарки и вещи первой необходимости для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суть акции заключается в привлечении детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач, ведь каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без каких-либо материальных средств, а «мусор» является ценным и нужным ресурсом.Сегодня в научной библиотеке в 17:00 начнется очередное заседание клуба «КЛИО» — «1941: чёрный год русской истории» (16+), которое пройдет в рамках эрудит-марафона «От Руси до России». Ведущий заседания — доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ЛГПУ Виктор Томилин.30 сентября завершает онлайн-марафон проверки финансовой грамотности . Принять участие в нем может любой желающий. Задания включают в себя 10 вопросов. По итогам онлайн-зачета все участники получат электронные сертификаты.Сегодня еще можно успеть на персональную выставку известного лебедянского художника Петра Космакова. Всех желающих ждут до 17:30 в ОЦКНТ.30 сентября на экраны липецких кинотеатров выходят семь премьер — от милых мультиков до продолжения франшизы Marvel. Расскажем про три новинки проката.«Её заветное желание» (12+). Жозе взяла себе имя героини романа Франсуазы Саган. Девушка прикована к инвалидному креслу и почти всё время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинает менять её взгляды на жизнь, да и сам парень теперь смотрит на мир по-другому.«Ничья» (16+). 14-летняя Вика живёт в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А ещё у неё есть ребёнок, о котором никто не должен знать.«Веном 2» (16+). Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берёт интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.