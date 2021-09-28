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Премьеру фильма «Небо» перенесли: её приурочат к годовщине гибели липецкого летчика Олега Пешкова

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#фильм
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Премьеру фильма «Небо» перенесли: её приурочат к годовщине гибели липецкого летчика Олега Пешкова

На авиабазе «Хмеймим» в Сирии показ фильма состоится 24 ноября.

Как пишет kulturomania.ru, премьера фильма «Небо» Игоря Копылова перенесена на ноябрь и будет приурочена к шестой годовщине трагических событий в Сирии, описанных в киноленте. В широкий прокат фильм «Небо» выйдет 18 ноября. На российской базе «Хмеймим» в Сирии показ фильма состоится 24 ноября — в годовщину гибели Олега Пешкова. Ранее премьера ленты была намечена на 7 октября и случайно совпала с Днём рождения Путина.

Напомним, 24 ноября 2015 года самолет «Су-24» летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова был сбит турецким самолетом в Сирии, неподалеку от границы с Турцией. Олег Пешков катапультировался, но его расстреляли с земли во время посадки с парашютом. Штурман «Су-24» Константин Мурахтин выжил, его эвакуировали. Константина Мурахтина наградили орденом Мужества, Олегу Пешкову присвоили звание Героя России посмертно.

Съемки фильма проходили на объектах Минобороны, в Липецком авиацентре и на авиабазе «Хмеймим». Главные роли в фильме сыграли Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов.
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#фильм
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