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Попытка утащить девушку в кусты завершилась «отказняком»
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Липчанка обратилась в полицию из-за своего испуга и ради профилактики.
Сотрудники отделения полиции №8 завершили проверку обращения 24-летней липчанки и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, 1 сентября девушка пожаловалась на то, что неизвестный мужчина пытался утащить ее в кусты рядом с гипермаркетом на улице Неделина.
- Постановление об отказе в возбуждении дела вынесено в связи с тем, что отсутствует факт или признаки совершения противоправного деяния, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
При проверке заявления девушки выяснилось, что неизвестный ей ничего не сделал. На ней не было даже синяка от попытки утащить в кусты. Сама заявительница позже рассказала полицейским, что обратилась к ним больше из-за испуга от ситуации. Кроме того, девушка хотела, чтобы ее заявление сработало как профилактика.
- Постановление об отказе в возбуждении дела вынесено в связи с тем, что отсутствует факт или признаки совершения противоправного деяния, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
При проверке заявления девушки выяснилось, что неизвестный ей ничего не сделал. На ней не было даже синяка от попытки утащить в кусты. Сама заявительница позже рассказала полицейским, что обратилась к ним больше из-за испуга от ситуации. Кроме того, девушка хотела, чтобы ее заявление сработало как профилактика.
15 2537
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