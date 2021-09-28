Происшествия

сегодня, 12:01

Попытка утащить девушку в кусты завершилась «отказняком»

15 2537
#нападение #проверка
1
Попытка утащить девушку в кусты завершилась «отказняком»

Липчанка обратилась в полицию из-за своего испуга и ради профилактики.

Сотрудники отделения полиции №8 завершили проверку обращения 24-летней липчанки и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, 1 сентября девушка пожаловалась на то, что неизвестный мужчина пытался утащить ее в кусты рядом с гипермаркетом на улице Неделина.

- Постановление об отказе в возбуждении дела вынесено в связи с тем, что отсутствует факт или признаки совершения противоправного деяния, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

При проверке заявления девушки выяснилось, что неизвестный ей ничего не сделал. На ней не было даже синяка от попытки утащить в кусты. Сама заявительница позже рассказала полицейским, что обратилась к ним больше из-за испуга от ситуации. Кроме того, девушка хотела, чтобы ее заявление сработало как профилактика.
15 2537
#нападение #проверка
1

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

4 минуты назад
Просто саботаж, нежелание работать.
ответить

Гость

27 минут назад
ннн, Утро с бодуна?
ответить

Гостья

29 минут назад
Наверно просто запугали,поэтому и изменила показания?
ответить

ну

39 минут назад
хайпа захотела, тогда ей к пацанчику который .... на лестничной площадке дам.
ответить

гость

43 минуты назад
правильно, ничего не сделал, поэтому отказали.Ждите когда кого нибудь изнасилует или убьет
ответить

Маугли

49 минут назад
Это был мой дикий брат Тарзан
ответить

Липчанин

50 минут назад
да вот это ответ! от нашей полиции ни чего другого и не ожидалось. Где закон то , а автолюбители , сработал или только сплошные или красный будем считать?!
ответить

рыбак

55 минут назад
Надо этого маньяка теперь ловить на живца.
ответить

ннн

57 минут назад
в автобусе нерусской национальности приставал к мужчине сделала замечание он огрызается на меня а парень заступился он на него и когда вышел на своей остановке он вышел и за ним. это не преступление? полиция только на митингах ..
ответить

Владимир

57 минут назад
Жесть.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Полицейские задержали хулигана, бившего окна стадиона «Динамо»
#хулиганство
1
Полицейские задержали хулигана, бившего окна стадиона «Динамо»

сегодня, 12:07

Происшествия
Пьяный ветеран ограбил магазин из-за пива
#грабеж #магазин
2
Пьяный ветеран ограбил магазин из-за пива

сегодня, 10:11

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Лада-Весты» пострадала 37-летняя женщина
#авария #ДТП
3
В столкновении «ВАЗа» и «Лада-Весты» пострадала 37-летняя женщина

сегодня, 09:29

Происшествия
Нарушителя на «Рено» уже нашли
#ПДД
73
Нарушителя на «Рено» уже нашли

вчера, 21:49

Происшествия
На улице Циолковского - массовое ДТП
#ДТП
8
На улице Циолковского - массовое ДТП

вчера, 20:43

Происшествия
Доведший долгоруковских подростков до суицида руководитель «групп смерти» получил первый срок
#дети #группы смерти #синие киты 23
15
Доведший долгоруковских подростков до суицида руководитель «групп смерти» получил первый срок

вчера, 20:32

Происшествия