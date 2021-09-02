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Мужчина пытался насильно утащить липчанку в кусты

22 3045
#нападение
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Мужчина пытался насильно утащить липчанку в кусты

Полиция уже проводит доследственную проверку.

Вчера жительница Липецка Елена через соцсети рассказала о совершенном на нее нападении. Неизвестный мужчина подкараулил ее возле частного сектора в районе улицы Неделина. Злоумышленник напал на нее средь бела дня.

- В 14:52 я шла из магазина «Лента» на улице Неделина, и в кустах на меня напал мужчина. Он схватил меня за руки и начал заталкивать в сторону посадок к заброшенному дому. Я начала сильно кричать, и через некоторое время ему пришлось меня отпустить и убежать, - рассказала подписчикам Елена. - Кажется, я видела его в тот момент, когда только шла в магазин. А напал уже на обратном пути.

Девушка успела снять нападавшего со спины. Она описала его приметы: рост около 180 см, короткая стрижка. Был одет в черную футболку с желтым рисунком. Его уже разыскивает полиция.

- 1 сентября в отделение полиции №8 по Липецку поступило заявление от 24-летней жительницы города. Проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Фото: www.instagram.com

22 3045
#нападение
4

Комментарии (22)

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Теркин

2 минуты назад
С ул. Скороходова нет другой дороги
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ну не понятно

9 минут назад
защем в магазин через кусты ходить, дорожки же есть для этого
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Гость

14 минут назад
Борец против коррупции. Они там все такие. Лишенные женского внимания, и обиженные на весь свет
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Animal planet.

15 минут назад
Зато всех собак оттуда убрали. Получайте маньяков.
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Мужчина

18 минут назад
тот ,у которого есть деньги ,у которого их нет ,тот самец !
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Иван

21 минуту назад
Это был агитатор от кпрф, хотел рассказать про 10 шагов к светлому будущему
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Валентина

26 минут назад
Аркадий, такие юморят пока их не коснулось, сестры, дочки, тогда по другому завизжат
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1

27 минут назад
Да там такие заросли в центре города!
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Валентина

27 минут назад
Оголодал что ли? Сейчас таких, которые и без насилия согласны полно.
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-

29 минут назад
осень- обострения начались!
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