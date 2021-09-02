Мужчина пытался насильно утащить липчанку в кусты

Полиция уже проводит доследственную проверку.

Вчера жительница Липецка Елена через соцсети рассказала о совершенном на нее нападении. Неизвестный мужчина подкараулил ее возле частного сектора в районе улицы Неделина. Злоумышленник напал на нее средь бела дня.- В 14:52 я шла из магазина «Лента» на улице Неделина, и в кустах на меня напал мужчина. Он схватил меня за руки и начал заталкивать в сторону посадок к заброшенному дому. Я начала сильно кричать, и через некоторое время ему пришлось меня отпустить и убежать, - рассказала подписчикам Елена. - Кажется, я видела его в тот момент, когда только шла в магазин. А напал уже на обратном пути.Девушка успела снять нападавшего со спины. Она описала его приметы: рост около 180 см, короткая стрижка. Был одет в черную футболку с желтым рисунком. Его уже разыскивает полиция.- 1 сентября в отделение полиции №8 по Липецку поступило заявление от 24-летней жительницы города. Проводится проверка, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.