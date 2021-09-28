Общество

25 минут назад

От коронавирусной инфекции скончалась известная липецкая журналистка

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#коронавирус #
От коронавирусной инфекции скончалась известная липецкая журналистка

27 сентября ушла из жизни Татьяна Лёвина. 

Татьяна Лёвина после окончания ВГУ преподавала в школе, затем ушла в журналистику,  работала во многих липецких изданиях, в управлении по делам печати, телерадиовещания и связи  Липецкой области, пресс-секртарем Союза строителей России.

11 сентября Татьяна попала в больницу с коронавирусной инфекцией. В больнице встретила день рождения, ей исполнился 51 год,  27 сентября ее не стало.
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#коронавирус #

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