Общество
25 минут назад
От коронавирусной инфекции скончалась известная липецкая журналистка
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27 сентября ушла из жизни Татьяна Лёвина.
Татьяна Лёвина после окончания ВГУ преподавала в школе, затем ушла в журналистику, работала во многих липецких изданиях, в управлении по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области, пресс-секртарем Союза строителей России.
11 сентября Татьяна попала в больницу с коронавирусной инфекцией. В больнице встретила день рождения, ей исполнился 51 год, 27 сентября ее не стало.
11 сентября Татьяна попала в больницу с коронавирусной инфекцией. В больнице встретила день рождения, ей исполнился 51 год, 27 сентября ее не стало.
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