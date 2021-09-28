От коронавирусной инфекции скончалась известная липецкая журналистка

27 сентября ушла из жизни Татьяна Лёвина.





Татьяна Лёвина после окончания ВГУ преподавала в школе, затем ушла в журналистику, работала во многих липецких изданиях, в управлении по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области, пресс-секртарем Союза строителей России.



11 сентября Татьяна попала в больницу с коронавирусной инфекцией. В больнице встретила день рождения, ей исполнился 51 год, 27 сентября ее не стало.

