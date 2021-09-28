Энергетики завершили ремонтные работы в микрорайоне Университетский

Сотрудникам АО «ЛГЭК» удалось восстановить подачу холодной воды в жилые дома, школу и детский сад микрорайона Университетский. Временно без холодного водоснабжения остаются корпуса Областной клинической больницы и ЛГТУ.



- Ремонтные работы завершены, сейчас система заполняется. Поскольку порыв был на магистральном трубопроводе, необходимо около 2-3 часов на полное восстановление водоснабжения. Сейчас в больнице есть запас воды, которого достаточно на это время, - отметили в пресс-службе АО «ЛГЭК».



Без холодного водоснабжения район остался вчера вечером из-за порыва на трубопроводе диаметров 600 миллиметров.





