Общество

45 минут назад

Энергетики завершили ремонтные работы в микрорайоне Университетский

4 382
#водоснабжение
Энергетики завершили ремонтные работы в микрорайоне Университетский
Сотрудникам АО «ЛГЭК» удалось восстановить подачу холодной воды в жилые дома, школу и детский сад микрорайона Университетский. Временно без холодного водоснабжения остаются корпуса Областной клинической больницы и ЛГТУ.

 - Ремонтные работы завершены, сейчас система заполняется. Поскольку порыв был на магистральном трубопроводе, необходимо около 2-3 часов на полное восстановление водоснабжения. Сейчас в больнице есть запас воды, которого достаточно на это время, - отметили в пресс-службе АО «ЛГЭК».

Без холодного водоснабжения район остался вчера вечером из-за порыва на трубопроводе диаметров 600 миллиметров.
 

4 382
#водоснабжение

Комментарии (4)

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Гость

8 минут назад
Район новый, а при чем тут район,если прорыв был у областной больницы
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Гость

10 минут назад
Город48, новость про Университетский, а при чем фотка Тракторного? Это дом на Жуковского!
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Mikl

15 минут назад
Представляю как проходит лечение коронавирусных больных. Лекарств нет, программ лечения нет, оборудование ИВЛ требует квалифицированных специалистов как врачей, так и инженеров по обслуживанию опасных кислородных приборов, отсюда взрывы и пожары в больницах. Что делать?
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Район новый

22 минуты назад
, а уже все сгнило. Дальше чего ждать, обрушения домов?
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