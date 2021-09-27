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Доведший долгоруковских подростков до суицида руководитель «групп смерти» получил первый срок
Юный житель Ставрополья имел 150 фейковых аккаунтов
Создателю групп смерти со Ставрополья вынесли приговор. Подсудимого задержали, когда ему было 16 лет. Сейчас ему исполнилось 19, сообщает www.nevworker.ru
«Как говорится в материалах уголовного дела, 16-летний житель Ессентуков склонял подростков к суициду в соцсетях.
- Осенью 2018 года он создал в соцсети ВКонтакте игру, суть которой сводилась к выполнению заданий на нанесение себе телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе суда. - Окончанием игры должно было стать самоубийство. Молодой человек одобрительно высказывался о самоубийствах и размещал информацию о способах суицида.
Всего у него было как минимум 150 фейковых аккаунтов. Чтобы вступить в игру, пользователи получали от куратора задания, о которых надо было отчитываться в фото- и видеоформате. Правоохранительные органы по следам деятельности выявили и закрыли странное сообщество, а 16-летнего куратора задержали. Но во время расследования, находясь дома под подпиской о невыезде, молодой человек в мае 2021 года довел до суицида двух подростков в Липецке.
Пока его приговорили к 3,5 годам общего режима. В течение 6 лет парню запрещено заниматься администрированием сайтов.
На этом, правда, злоключения куратора групп смерти не завершатся. Его снова ждет суд за доведение до самоубийства двух липецких девочек. На этот раз он может оказаться за решеткой на 15 лет», пишет издание.
Напомним, в июня этого года 11 июне в Долгоруковском районе покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка. Она оставила предсмертное видео, в котором рассказала, что состоит в группе смерти, ей трудно жить, никто не понимает. Также девочка сказала, что боится не сдать экзамены. Три дня спустя совершил суицид 16-летний парень. Через несколько дней покончила с собой еще она девочка — одноклассница первой.
Тогда же, в июне, первым отделом по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан девятнадцатилетний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
«Как говорится в материалах уголовного дела, 16-летний житель Ессентуков склонял подростков к суициду в соцсетях.
- Осенью 2018 года он создал в соцсети ВКонтакте игру, суть которой сводилась к выполнению заданий на нанесение себе телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе суда. - Окончанием игры должно было стать самоубийство. Молодой человек одобрительно высказывался о самоубийствах и размещал информацию о способах суицида.
Всего у него было как минимум 150 фейковых аккаунтов. Чтобы вступить в игру, пользователи получали от куратора задания, о которых надо было отчитываться в фото- и видеоформате. Правоохранительные органы по следам деятельности выявили и закрыли странное сообщество, а 16-летнего куратора задержали. Но во время расследования, находясь дома под подпиской о невыезде, молодой человек в мае 2021 года довел до суицида двух подростков в Липецке.
Пока его приговорили к 3,5 годам общего режима. В течение 6 лет парню запрещено заниматься администрированием сайтов.
На этом, правда, злоключения куратора групп смерти не завершатся. Его снова ждет суд за доведение до самоубийства двух липецких девочек. На этот раз он может оказаться за решеткой на 15 лет», пишет издание.
Напомним, в июня этого года 11 июне в Долгоруковском районе покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка. Она оставила предсмертное видео, в котором рассказала, что состоит в группе смерти, ей трудно жить, никто не понимает. Также девочка сказала, что боится не сдать экзамены. Три дня спустя совершил суицид 16-летний парень. Через несколько дней покончила с собой еще она девочка — одноклассница первой.
Тогда же, в июне, первым отделом по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан девятнадцатилетний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Вован
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
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