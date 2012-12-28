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В Липецке – большое отключение холодной воды
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сегодня, 16:05

В Липецке – большое отключение холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 2 июня без холодной воды останутся жители Дачного, Матырского, Новой жизни, станции Казинка, части районов Опытной станции, Силикатного, Трубного, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 16 в переулке Виноградном. № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 13 по Боевому проезду, № 28а по улице Железнякова, №№ 2, 6 по улице Фурсова, №№ 1, 3 по улице Саунина, №№ 1, 1а по улице Астраханской, №№ 55, 57 по улице Неделина, в частном секторе улиц Ботанической, Усманской.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

2 июня работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. В промежутке с 09:00 до 17:00 подачу электричества приостановят в домах №№ 6, 6а по улице Московской.
Отключение воды
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