Общество

21 минуту назад

В Грязинском районе на дороге появились неожиданные препятствия

3 196
#хулиганство #дорога
В Грязинском районе на дороге появились неожиданные препятствия

Водители предупреждают друг друга об опасности.

Как сообщил GOROD48 Алексей Гуров, в посёлке Волгоэлектросетьстрой Грязинского района неизвестные создали аварийную обстановку на дороге.


На дороге Волгоэлектросетьстрой — Песковатка хулиганы вытащили мусорные контейнеры на середину проезжей части сразу в двух местах.

дорога2.jpg

- 25 сентября в 6:30 утра контейнеры уже стояли посередине дороги, вероятно. Они были там и в ночное время, - отмечает Алексей Гуров. - Из-за таких хулиганских выходок могли пострадать невинные люди, так как дорога не имеет ночного освещения.
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#хулиганство #дорога

Комментарии (3)

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Может

2 минуты назад
Ветром снесло.
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Сэм

2 минуты назад
Обязательно об этом писать?, Ты что мелешь
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Обязательно об этом писать?

7 минут назад
А что остановится и поставить контейнер нельзя? Не такой он уж и тяжёлый, темболее пустой. Так же его можно и волокон сдвинуть с проезжей части или переконтовывая.
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