Общество
21 минуту назад
В Грязинском районе на дороге появились неожиданные препятствия
3 196
Водители предупреждают друг друга об опасности.
Как сообщил GOROD48 Алексей Гуров, в посёлке Волгоэлектросетьстрой Грязинского района неизвестные создали аварийную обстановку на дороге.
На дороге Волгоэлектросетьстрой — Песковатка хулиганы вытащили мусорные контейнеры на середину проезжей части сразу в двух местах.
- 25 сентября в 6:30 утра контейнеры уже стояли посередине дороги, вероятно. Они были там и в ночное время, - отмечает Алексей Гуров. - Из-за таких хулиганских выходок могли пострадать невинные люди, так как дорога не имеет ночного освещения.
На дороге Волгоэлектросетьстрой — Песковатка хулиганы вытащили мусорные контейнеры на середину проезжей части сразу в двух местах.
- 25 сентября в 6:30 утра контейнеры уже стояли посередине дороги, вероятно. Они были там и в ночное время, - отмечает Алексей Гуров. - Из-за таких хулиганских выходок могли пострадать невинные люди, так как дорога не имеет ночного освещения.
3 196
Может
Сэм
Обязательно об этом писать?