В Грязинском районе на дороге появились неожиданные препятствия

Водители предупреждают друг друга об опасности.

Как сообщил GOROD48 Алексей Гуров, в посёлке Волгоэлектросетьстрой Грязинского района неизвестные создали аварийную обстановку на дороге.На дороге Волгоэлектросетьстрой — Песковатка хулиганы вытащили мусорные контейнеры на середину проезжей части сразу в двух местах.- 25 сентября в 6:30 утра контейнеры уже стояли посередине дороги, вероятно. Они были там и в ночное время, - отмечает Алексей Гуров. - Из-за таких хулиганских выходок могли пострадать невинные люди, так как дорога не имеет ночного освещения.