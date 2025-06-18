Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Происшествия
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8 минут назад
В Казаках сгорел «Опель»
А в Чернышовке — «Эксид».
Судя по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, очевидцы предположили, что водитель стоящего поперек дороги автомобиля сбежал.
Автомобиль тушили пять человек и две единицы техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, это уже второй случай возгорания автомобиля за сутки. Так, днем 17 июня в деревне Чернышовка Елецкого района сгорел кроссовер «Эксид».
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