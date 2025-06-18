В Казаках сгорел «Опель»

А в Чернышовке — «Эксид».



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Днем 18 июня в селе Казаки Лебедянского района сгорел автомобиль «Опель».Судя по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, очевидцы предположили, что водитель стоящего поперек дороги автомобиля сбежал.Автомобиль тушили пять человек и две единицы техники.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, это уже второй случай возгорания автомобиля за сутки. Так, днем 17 июня в деревне Чернышовка Елецкого района сгорел кроссовер «Эксид».