В России
вчера, 22:56
Выручка ТЦ упала на 15% за два года
Обороты торговых центров не вернулись к допандемийному уровню несмотря на отсутствие ограничений в 2021 году. В Москве выручка моллов за первое полугодие этого года упала на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщили «Известиям» в Российском совете торговых центров (РСТЦ). При этом по сравнению с первым полугодием 2020-го обороты выросли на 9%.
Фудкортам, развлекательным заведениям, детским уголкам и местам общественного питания было гораздо труднее. И хуже всего пришлось кинотеатрам и детским развлекательным комплексам — их загрузка так и не восстановилась, рассказал сказал президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Пандемия стала значительным стимулом для развития сегмента онлайн торговли, сказала старший директор, замруководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина. В 2015-2019 годах среднегодовой рост рынка электронной коммерции составлял 24% и ожидалось сохранение такого темпа роста в перспективе нескольких лет. Теперь среднегодовой рост на ближайшие пять лет прогнозируется на уровне 37%, сказала она.
Кроме того, с начала пандемии произошло радикальное перераспределение приоритетов потребителей в пользу рациональности, экономичности, экологичности, отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров. Большой сегмент потребления забирают стремительно развивающиеся доставки и Е-ком — мы начинаем жить в новую эру для торговых центров, которые вернут себе докризисное потребление, но не скоро и в сильно измененном виде. Вернуть позиции торговой рознице будет непросто, считает он.
Фудкортам, развлекательным заведениям, детским уголкам и местам общественного питания было гораздо труднее. И хуже всего пришлось кинотеатрам и детским развлекательным комплексам — их загрузка так и не восстановилась, рассказал сказал президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Пандемия стала значительным стимулом для развития сегмента онлайн торговли, сказала старший директор, замруководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина. В 2015-2019 годах среднегодовой рост рынка электронной коммерции составлял 24% и ожидалось сохранение такого темпа роста в перспективе нескольких лет. Теперь среднегодовой рост на ближайшие пять лет прогнозируется на уровне 37%, сказала она.
Кроме того, с начала пандемии произошло радикальное перераспределение приоритетов потребителей в пользу рациональности, экономичности, экологичности, отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров. Большой сегмент потребления забирают стремительно развивающиеся доставки и Е-ком — мы начинаем жить в новую эру для торговых центров, которые вернут себе докризисное потребление, но не скоро и в сильно измененном виде. Вернуть позиции торговой рознице будет непросто, считает он.