В России
сегодня, 12:36
Пенсии работающим пенсионерам в России не проиндексируют
121
Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.
Правительство России 22 сентября выдало отрицательное заключение на законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, - передает "Интерфакс" со ссылкой на документ.
В заключении отмечается, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.
Ранее правительство РФ уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 годах, - отмечается в документе.
"С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в заключении кабинета министров.
В заключении отмечается, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.
Ранее правительство РФ уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 годах, - отмечается в документе.
"С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в заключении кабинета министров.
121