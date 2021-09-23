В России

сегодня, 12:36

Пенсии работающим пенсионерам в России не проиндексируют

121
#пенсия #индексация

Правительство РФ выдало отрицательное заключение на законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам.

Правительство России 22 сентября выдало отрицательное заключение на законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, - передает "Интерфакс" со ссылкой на документ.

В заключении отмечается, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников и в каком порядке они будут покрываться.

Ранее правительство РФ уже трижды выдавало отрицательные заключения на законопроекты с аналогичным предметом правового регулирования – в 2017, 2019 и в 2020 годах, - отмечается в документе.

"С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в заключении кабинета министров.
121
#пенсия #индексация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд
#коронавирус #смертность #рекорд
Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд

32 минуты назад

В России
Российских автомобилистов перестали штрафовать за превышение средней скорости
#штраф #скорость #автомобилисты
Российских автомобилистов перестали штрафовать за превышение средней скорости

сегодня, 11:19

В России
Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» временно приостановлен
#коронавирус #прививка #КовиВак
Выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» временно приостановлен

сегодня, 10:42

В России
При крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае погиб весь экипаж
#крушение Ан-26
При крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае погиб весь экипаж

сегодня, 10:09

В России
Минкультуры рассказало переоснащении муниципальных музеев

вчера, 23:08

В России
Ученые открыли новые свойства белков коронавируса

вчера, 23:03

В России