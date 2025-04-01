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Происшествия
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22 минуты назад
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В Липецке под колёса «Лады» попала лошадь
Лошадь убежала, а машину придётся ремонтировать.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Животное тоже отделалось лёгким испугом: лошадь убежала с места происшествия.
Хотя это произошло чудом, судя по записи с видеорегистратора.
видео - t.me/c/1506398263/3019
А вот автомобиль теперь придётся ремонтировать.
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