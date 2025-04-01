В Липецке под колёса «Лады» попала лошадь

Лошадь убежала, а машину придётся ремонтировать.

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30 марта в 18:00 у дома №166 по улице Зои Космодемьянской водитель «Лада Калины» сбил лошадь племенной орловской рысистой породы.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Животное тоже отделалось лёгким испугом: лошадь убежала с места происшествия.Хотя это произошло чудом, судя по записи с видеорегистратора.А вот автомобиль теперь придётся ремонтировать.