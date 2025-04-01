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353
22 минуты назад
5

В Липецке под колёса «Лады» попала лошадь

Лошадь убежала, а машину придётся ремонтировать.

30 марта в 18:00 у дома №166 по улице Зои Космодемьянской водитель «Лада Калины» сбил лошадь племенной орловской рысистой породы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Животное тоже отделалось лёгким испугом: лошадь убежала с места происшествия.

Хотя это произошло чудом, судя по записи с видеорегистратора. 


видео -  t.me/c/1506398263/3019

А вот автомобиль теперь придётся ремонтировать.

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ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
007
2 минуты назад
Лошадка цыганчи
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Автолюбитель
3 минуты назад
А местный барон не хочет машину отремонтировать?
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ттт
10 минут назад
жалко лошадку, напугалась ...
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Не равнодушный
3 минуты назад
А машину не жалко?
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Житель
13 минут назад
Да уж. Хозяина лошади нашли?
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