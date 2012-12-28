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Экономика
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сегодня, 10:04
Липчане взяли микрозаймов на 867,5 миллиона рублей
В нашем регионе зарегистрированы три микрофинансовые организации и 60 обособленных подразделений таких организаций.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, по состоянию на 1 января 2025 года в Липецкой области были зарегистрированы три микрофинансовые организации и 60 обособленных подразделений таких организаций.
Сейчас сфере микрофинансирования установлены лимиты на выдачу займов закредитованным гражданам, введен механизм самозапрета на получение займа для защиты от мошенничества. Также работает закон, по которому микрофинансовые организации должны сообщать заемщику о риске не справиться с платежами по займу, если на погашение долга у человека будет уходить больше 50% дохода.
Поэтапно будут вводиться и другие меры, чтобы ограничить закредитованность людей. Основные из них — снижение переплаты по займам микрофинансовых организаций со 130% до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов.
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