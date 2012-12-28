«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
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В марте были побиты четыре температурных рекорда
Среднемесячная температура воздуха оказалась почти на 6 градусов выше нормы.
Однако март 2025 года уступает марту 2020-го, и по числу температурных максимумов — их пять лет назад было 10, и по среднемесячной температуре — в марте 2020-го она составила +4,7 градуса.
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