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Происшествия
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18 минут назад
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Водителя автобуса будут судить за гибель женщины-пешехода
Погибла 76-летняя пенсионерка.
«По данным следствия, 11 января этого года обвиняемый на улице Краснозаводской в Липецке сбил 76-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причиной ДТП стало нарушение водителем автобуса установленного ограничения скорости, что не позволило ему обеспечить контроль над движением и принять меры к экстренному торможению и остановке автобуса», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Действия водителя квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый признал вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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