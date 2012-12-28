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Водителя автобуса будут судить за гибель женщины-пешехода
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362
18 минут назад
1

Водителя автобуса будут судить за гибель женщины-пешехода

Погибла 76-летняя пенсионерка.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 69-летнего водителя автобуса, обвиняемого в смертельном ДТП с участием пешехода.

«По данным следствия, 11 января этого года обвиняемый на улице Краснозаводской в Липецке сбил 76-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Причиной ДТП стало нарушение водителем автобуса установленного ограничения скорости, что не позволило ему обеспечить контроль над движением и принять меры к экстренному торможению и остановке автобуса», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Действия водителя квалифицированы по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемый признал вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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10 минут назад
А того ли судить будут ? Может лучше спросить почему у мужика пенсия, на которую прожить нельзя и он вынужден по 12 часов бараку крутить ? Или это часть непонятной нам движухи ?
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