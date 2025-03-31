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Общество
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сегодня, 10:39
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По многочисленным просьбам: Липецк закупает автобусы с телефонными кабинками
А в автобусах из следующей закупки не будет двойных кресел.
Как рассказал GOROD48 руководитель автотранспортного комитета Роман Перебежников, липчане постоянно жаловались на пассажиров, громко разговаривающих по телефонам.
— Естественно, никаким законом разговоры по телефону не запрещаются, а вот решить эту проблему можно, оборудовав специальные места для любителей поговорить. Конструкторы автозавода нас поняли и разместили в каждом автобусе по пять полностью изолированных мест. Занять их и спокойно говорить во весь голос можно будет по специальному тарифу. Его отдельно установит управление тарифов. Эти места также будут оборудованы разъемами для зарядки гаджетов, держателями для бутылок с пивом и мешочками для шелухи от семечек. И тут конструкторы учли особенности и привычки некоторых липчан, — говорит Роман Перебежников.
По словам руководителя автотранспортного комитета, автозавод готовит для Липецка еще одну партию автобусов — без двухместных кресел.
Схема салона однорядных автобусов
— Горожане справедливо отмечают, что в двухместных креслах нет никакого смысла, только место в автобусе занимают. Липчане привыкли садится на крайние кресла у прохода, а на кресло у окна или ставят сумку, или всем видом показывают, что лучше к окну не лезть. В новой партии автобусов места для сидения будут однорядными, что даст ощутимую экономию — как в цене самих машин, так и в их обслуживании, ведь облегченные автобусы потребляют меньше топлива. При этом салоны станут просторнее, что позволит пассажирам свободно передвигаться по проходу и исключит толкучку у первой и второй двери, — сказал Роман Перебежников.
Первые партии инновационных автобусов производитель отгрузит уже в апреле. Узнать их можно будет по специальной пиктограмме на лобовой и бортовых панелях: человечку с телефоном.
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