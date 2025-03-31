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сегодня, 10:39
46

По многочисленным просьбам: Липецк закупает автобусы с телефонными кабинками

А в автобусах из следующей закупки не будет двойных кресел.

Липецкие перевозчики получат автобусы со специальным оснащением: телефонными кабинками. Такой заказ автотранспортный комитет мэрии сделал по многочисленным просьбам горожан.

Как рассказал GOROD48 руководитель автотранспортного комитета Роман Перебежников, липчане постоянно жаловались на пассажиров, громко разговаривающих по телефонам.

— Естественно, никаким законом разговоры по телефону не запрещаются, а вот решить эту проблему можно, оборудовав специальные места для любителей поговорить. Конструкторы автозавода нас поняли и разместили в каждом автобусе по пять полностью изолированных мест. Занять их и спокойно говорить во весь голос можно будет по специальному тарифу. Его отдельно установит управление тарифов. Эти места также будут оборудованы разъемами для зарядки гаджетов, держателями для бутылок с пивом и мешочками для шелухи от семечек. И тут конструкторы учли особенности и привычки некоторых липчан, — говорит Роман Перебежников.

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По словам руководителя автотранспортного комитета, автозавод готовит для Липецка еще одну партию автобусов — без двухместных кресел.

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Схема салона однорядных автобусов

— Горожане справедливо отмечают, что в двухместных креслах нет никакого смысла, только место в автобусе занимают. Липчане привыкли садится на крайние кресла у прохода, а на кресло у окна или ставят сумку, или всем видом показывают, что лучше к окну не лезть. В новой партии автобусов места для сидения будут однорядными, что даст ощутимую экономию — как в цене самих машин, так и в их обслуживании, ведь облегченные автобусы потребляют меньше топлива. При этом салоны станут просторнее, что позволит пассажирам свободно передвигаться по проходу и исключит толкучку у первой и второй двери, — сказал Роман Перебежников.

Первые партии инновационных автобусов производитель отгрузит уже в апреле. Узнать их можно будет по специальной пиктограмме на лобовой и бортовых панелях: человечку с телефоном.
общественный транспорт
1 апреля
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17

Комментарии (46)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
4 минуты назад
А я только обрадовалась такому сервису))! Надо было ещё и курить в кабинках разрешить)! С 1 апреля!
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М
5 минут назад
Шутка отличная, для этого дня!)
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Гость
12 минут назад
При той манере вождения, которая сейчас, перемещаться по салону можно только если двумя руками держаться за поручни, а в однорядных автобусах ни постоять, ни подержаться не где. А любителей садиться на крайние сидения и ставить сумки на второе всегда можно попросить подвинуться, чтобы не ехать 30-40 минут держась за ремень на поручне
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Роман
15 минут назад
Меня тоже бесят Кто гавкает на весь Автобус!
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смотритель зоопарка
16 минут назад
можно в принципе и без кресел сразу взять, нормально же.
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теперь уже
19 минут назад
Придумать хороший розыгрыш местные пишущие не могут. Слабы в коленках. Раньше всё покреативнее было.
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Коммунист
16 минут назад
Вы тоже это заметили?
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Лидия
20 минут назад
С 1 апеля!))
Ответить
Да не может быть
20 минут назад
1 Апреля в Липецке.
Ответить
555
29 минут назад
Что ж такие комментарии то все серьезные? Это город 48 так типа пошутил к 1 апреля.
Ответить
Факт
33 минуты назад
Первоапрельская шутка.
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