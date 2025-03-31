По многочисленным просьбам: Липецк закупает автобусы с телефонными кабинками

А в автобусах из следующей закупки не будет двойных кресел.

Липецкие перевозчики получат автобусы со специальным оснащением: телефонными кабинками. Такой заказ автотранспортный комитет мэрии сделал по многочисленным просьбам горожан.Как рассказал GOROD48 руководитель автотранспортного комитета Роман Перебежников, липчане постоянно жаловались на пассажиров, громко разговаривающих по телефонам.— Естественно, никаким законом разговоры по телефону не запрещаются, а вот решить эту проблему можно, оборудовав специальные места для любителей поговорить. Конструкторы автозавода нас поняли и разместили в каждом автобусе по пять полностью изолированных мест. Занять их и спокойно говорить во весь голос можно будет по специальному тарифу. Его отдельно установит управление тарифов. Эти места также будут оборудованы разъемами для зарядки гаджетов, держателями для бутылок с пивом и мешочками для шелухи от семечек. И тут конструкторы учли особенности и привычки некоторых липчан, — говорит Роман Перебежников.По словам руководителя автотранспортного комитета, автозавод готовит для Липецка еще одну партию автобусов — без двухместных кресел.— Горожане справедливо отмечают, что в двухместных креслах нет никакого смысла, только место в автобусе занимают. Липчане привыкли садится на крайние кресла у прохода, а на кресло у окна или ставят сумку, или всем видом показывают, что лучше к окну не лезть. В новой партии автобусов места для сидения будут однорядными, что даст ощутимую экономию — как в цене самих машин, так и в их обслуживании, ведь облегченные автобусы потребляют меньше топлива. При этом салоны станут просторнее, что позволит пассажирам свободно передвигаться по проходу и исключит толкучку у первой и второй двери, — сказал Роман Перебежников.Первые партии инновационных автобусов производитель отгрузит уже в апреле. Узнать их можно будет по специальной пиктограмме на лобовой и бортовых панелях: человечку с телефоном.